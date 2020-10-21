拜仁歐聯衞冕第一擊　決戰馬體會

周三深夜歐聯分組賽A組大戰，德甲班霸拜仁慕尼黑，展開衛冕第1擊，主場迎戰西甲勁旅馬德里體育會。

拜仁慕尼黑今季強勢持續，近4場賽事全勝，而且每場入至少3球，作客的馬體會實力強橫，不過近期受到不少打擊，中場主將湯馬士柏迪突然離隊，主力前鋒迪亞高哥斯達上場聯賽亦拉傷大腿要休養，大大削弱球隊戰鬥力。

值得留意的是，馬體會近7次歐聯作客德甲球隊，只得1勝6負成績，今場作客拜仁慕尼黑凶多吉少。

直播表

周三6:30pm 日職 橫濱水手 Vs 名古屋鯨魚

有線661、601台

周四0:55am 歐聯 皇家馬德里 Vs 薩克達

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周四3:00am 歐聯 拜仁慕尼黑 Vs 馬德里體育會

Now 645、有線603

周四3:00am 歐聯 阿積士 Vs 利物浦

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周四3:00am 歐聯 曼城 Vs 波圖

Now 644、有線661、601台

周四3:00am 歐聯 國際米蘭 Vs 慕遜加柏

Now 646、有線662、602台