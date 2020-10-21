港超聯　澄清新球例　球迷咪走雞

港超聯新球季即將重啟，「菁英盃」賽事首當其衝在10月24日開鑼。為了令一眾球迷對球例有更深認識，香港足球總會周三（21日）舉行簡介會，由香港足球總會裁判總監張炎有主持。

今年的簡介會主題是「國際足協球例2020/21修例」，以投影片和播放比賽錄像形式進行，內容主要是對比賽球例作出更新和澄清。

首先犯規及不檢行為，比賽中所有職球員的口頭，以及黃牌警告不會延續到互射12碼階段，而這次修例尤其對門將有特別大影響，事緣曾經在2019年法國女子世界盃，就有門將「兩黃一紅」被逐離場，而國際足協亦規定門將不會再因技術犯規而領牌。

第二是判斷手球犯規，國際足協統一以腋窩，用作界定肩膊與手臂最上部份的分界線。慣常明顯情況，即球員的手不自然地伸展，高於或遠離肩膊位置，依舊判罰點球。另外即使發生意外，但球員或隊友的手、手臂觸及皮球後，導致馬上出現射門機會，同樣會作出判罰。

第三，球證的得益運用，國際足協規定除非屬於嚴重犯規，否則即使該犯規屬干擾或阻止對方一個明顯進攻機會，犯規球員亦不需要被黃牌警告。而球證考慮補發黃牌的原因，亦會包括犯規地點與球門距離、皮球方向、保持或獲得皮球可能性，以及防守球員位置和人數。

第四，12碼重射。球員處理12碼時，對方門將必須至少一隻腳保持在白界線內，否則作出重射。但假如球員射失12碼並非受門將影響，例如中柱或出界，龍門將不會獲得黃牌以及重射機會。另外球員處理點球時，所有球員必須離開禁區，而國際足協今年則只計算球員的腳部，意思即上身突出亦可以接受。

第五，VAR(視像助理裁判）覆檢只限於五種主觀狀況，包括入球、十二碼、直接紅牌、認錯球員，以及引致入球或12碼的越位。至於其他客觀情況，例如犯規是否在禁區內出現，則交由VAR 直接判決，球證不需要到場邊翻查。

簡介會接近尾聲，張炎有坦言在香港當球證非常艱難，1年需要接受2次體測，平日更不斷作出訓練和翻看錄影帶。「有哥」明白球證有時會犯錯，承諾會接受批評，他又以目前正停賽的球證湯巨森為例子，反映球證表現不當會作出相應處罰，希望球迷能夠諒解，並在球證表現好時對他們表達讚賞。

最後「有哥」表示足總目前正構思安排一位發言人，定期對一些爭議性判決作出解釋，以釋除公眾疑慮。另外假如球證出現技術犯規，抑或考核員動議，甚至球迷出現很大迴響，紀律委員會馬上啟動審核機制，賽事很大機會擇日重賽。