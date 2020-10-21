VVD長抖焗以攻代守　利物浦強撼阿積士

歐聯D組賽事，荷甲勁旅阿積士主場迎戰英超盟主利物浦。利物浦後防大將華基爾雲迪積克長抖，阿積士必定睇住呢個弱點去攻，好彩紅軍射手沙迪奧文尼已復出，「三叉戟」齊腳以攻代守下，今場入波必多，博3.5球入球大。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周四凌晨3時直播）

利物浦上周於默西賽德郡打吡同愛華頓踢成2比2，悲喜參半，後防大將華基爾雲迪積克（VVD）重創要長抖，最新消息指佢起碼要養傷半年，但之前因新冠肺炎倦勤嘅沙迪奧文尼及堤亞高艾簡達拿則復出，前者更射入1球，連同羅拔圖法明奴及穆罕默德沙拿，紅軍「三叉戟」齊腳，威力非同小可，肯定以攻代守。今場賽前英超賽會更確認，唔會對搞到VVD重創嘅愛華頓門將比克福特秋後算帳，紅軍上下谷埋谷埋，肯定搵阿積士出氣。

其實今仗雙方於前屆歐聯皆表現出色，紅軍勇奪冠軍，阿積士亦殺入4強，上屆歐聯兩隊稍為回落，前者16強被馬德里體育會淘汰出局，後者更未能進身淘汰賽，兩軍今屆捲土重來，當然希望成績有所改善，首度歐聯出場，梗係想贏波壯一壯聲威。

不過兩軍後防各有隱憂，阿積士嘅戴利白蘭特級數始終差啲，面對紅軍「三叉戟」，隨時打亂晒防守節奏，好彩佢哋嘅加納中場古達斯亦好弗，3場荷甲貢獻1個入波同3個助攻，唔怕同利物浦對攻。紅軍喺VVD缺陣下，防守力肯定下降，相信點都會有甩漏，加上球隊近5場有4場總入球達4球或以上，中位數3.5球大放心捧。