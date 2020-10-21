第二屆「星星伴轉型」學長計劃啟動禮星閃閃

由香港運動員就業及教育計劃（HKACEP）於周三(21日)在奧運大樓舉辦HKACEP 2020年度「超越理想 成就非凡」嘉許典禮， 並為第二屆「星星伴轉型」學長計劃舉行啟動禮。第二屆計劃邀請到「飛魚王子」方力申及滑浪風帆名將黃德森擔任星級學長，期望成為香港退役運動員的同行者，讓他們在轉型過程少走一些「冤枉路」。

2008年成立的HKACEP旨在為運動員提供教育、就業、生活技能及諮詢服務，協助他們順利轉型，發展第二事業，2012年更推出「奧夢成真」計劃，向運動員提供轉型為教練的機會。港協暨奧委會義務秘書長王敏超表示，隨著香港運動員人數不斷上升，運動員退役出路問題值得關注：「香港整體對退役運員的支援正逐步提升，我們希望透過HKACEP，讓運動員看到退役後是有一條路可走，這樣他們就可以更安心訓練、專心為香港爭取好成績。」

香港運動員以往專注訓練，眼見他們重新投入社會、發展第二事業時遇到不少困難，HKACEP前年推出「星星伴轉型」計劃，由8名來自各行各業的著名退役運動員擔任學長，與16名學員分享經驗。計劃踏進第二屆，陣容更加鼎盛，除了獲得方力申及黃德森加盟，讓學長團隊增加到9人，還有多達23名「社會新鮮人」準備取經。

曾代表香港參加悉尼奧運會的方力申近年重心回歸體壇，今年更強勢加盟「星星伴轉型」計劃，擔任3名前運動員：馮剛政（水球）、伍婉然（體操）及任俊霖（劍擊）的學長。昔日的「飛魚王子」如今已是歌影視多棲藝人，他期待與學員們分享他退役後的成長故事：「好開心獲邀請做學長，以前我退役轉型都經歷過很多挑戰及困難，連面對記者提問都不懂應對，希望可以透過自身經驗幫助這些退役運動員。以前都是靠自己，沒有學長幫忙，所以這個計劃很好，我也會盡所能幫他們發展，很期待未來與學員相處。」

前水球運動員馮剛政年前透過HKACEP獲得一份實習工作，展開其商界發展之路。「因為水球不是精英項目，退役後比其他運動員更難發展，HKACEP則讓我全面裝備自己。」他笑言自己沒有帥氣的面孔，應該不會加入娛樂圈，但期待踏足不同領域，從星級學長方力申身上學習：「8年前大學水運會已見過方力申，更與他合照過。他游過奧運，在影視界都好出名，眼前的他很成功，但我自己很好奇他這些年來，背後到底克服了什麼困難，期待他給我一些建議。」

對於新學長加盟計劃，王敏超表示歡迎，他期望學員能夠在學長協助下順利轉型，做到薪火相傳。「運動員退役後，就像白紙一張，再融入社會時會面對很多困難，特別是一些經常集訓的運動員，他在香港時間更少。這些學長以前都是運動員，而他們退役後都在職場上各有成就，他們了解運動員的心態，知道如何可以融入社會。」

HKACEP旗下服務計劃至今已有多達791名香港運動員參加，共批出超過6百萬港元獎學金予116名運動員，2015年起，菱電發展有限公司更捐出200萬元予HKACEP，讓「奧夢成真計劃」擔任教練的運動員作進修之用。今年有30名運動員獲頒發獎學金，其中剛退役的李嘉文（Carmen）獲「大學、研究生及碩士獎學金計劃」的15萬港元支持，修讀香港教育大學的運動教練及管理社會科學碩士。Carmen表示，獎學金鼓勵她繼續進修，為退役鋪路：「其實我未退役的時候已經申請這個獎學金，在課程學到的對於自己的運動生涯都有幫助。退役之後我希望投身教育界，以自己的經驗和態度，影響年輕人。」王敏超鼓勵香港退役運動員參加HKACEP旗下的服務計劃，裝備自己迎接人生新一頁：「我們未來會尋求更多資助，為退役運動員提供更多元化的職業訓練，與時並進。」

第二屆星星伴轉型學長與學員配對

星級學長 學員

黃金寶 黃嘉欣(運動攀登)、郭汝鏗(三項鐵人)

方力申 馮剛政(水球)、伍婉然(體操)、任俊霖(劍擊)

李一強 趙嗣淦(棒球)、區穎良(棒球)

陳念慈 馬文心(空手道)、李燕燕(單車)、梁倩盈(手球)

李穎詩 盧善琳(滑浪風帆)、張銘恒(賽艇)、鄧梓浩(龍舟)

黃德森 吳凱樂(龍舟)、劉智恆(空手道)、溫珮賢(劍擊)

鄭家豪 袁棋茵(劍擊)、黃俊堯(三項鐵人)

崔錦棠 許麗盈(乒乓球)、吳毓明(棒球)、麥洛汶(劍擊)

余心怡 羅煒妍(跆拳道)、羅亮添(三項鐵人)