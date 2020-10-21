放下單車、重拾書本　李燕燕換個舞台再追夢

單車運動員李燕燕今年6月決心卸下全職運動員的身分，重新背起書包回到校園：「17歲時決定要成為全職運動員，還未完成整個中學階段，所以退役第一件事一定是讀書！」再次面對字海，她說沒有痛苦，只有無比的快樂和期待。

17歲時毅然決定要成為全職運動員，那年她只是中四，還未完成整個中學階段，故退役後便報讀了浸大的基礎文憑，逐步逐步走向成為大學生的夢想：「人一世大概可以有多過一個夢想吧！自己的想法改變了，以前覺得要贏亞洲賽，要去奧運。」

年少，夢想總添幾分瘋狂，但長大了，就不得不去想現實：「幾年來的訓練，其實已到了個人的極限，放下執念也許是放過自己最好的選擇。」退役其實她也捨不得，可最後還是得下個決定：「思前想後了半年，單車隊的師姐們有勸過我，這個年齡退役看似尷尬，但其實更容易讓我可以有個新開始，再年長多幾年就可能更難適應。」

隨著確認退役的決定，燕燕隨即因友人介紹而參加第二屆「星星伴轉型」計劃，成為今屆計劃23位學員之一：「雖然決心退役，但其實當刻感到很迷惘，畢竟之前每天的生活就只有單車。」見到計劃的學長轉型都非常成功，她希望可以向他們偷偷師、取取經，以另一身分貢獻社會。