半場失3球！皇馬遭遇近20年最恥辱敗仗

周四(22日)凌晨歐聯B組爆出大冷門，奪冠次數最多嘅皇家馬德里，主場2比3不敵烏克蘭球隊薩克達。呢支西甲勁旅上半場落後0比3，近20年以來首次喺歐聯主場上半場失3球，爆出300倍超冷半場波膽。

皇馬隊長沙治奧拉莫斯缺陣之下，防線中門大開，踢到29分鐘，被薩克達中場迪迪射破大門，轉個頭皇馬後防又出醜，迪迪施射被門將泰拔高圖爾斯撲出，中堅華拉尼伸腳想解圍，反而將個波踢入網擺烏龍。臨完上半場，迪迪後腳助攻沙洛文射成3比0。

根據西班牙《馬卡報》報道，今次係皇馬喺歐聯史上第1次主場上半場落後0比3，亦係自2000年2月歐聯第2階段分組賽不敵拜仁慕尼黑後，首次歐聯主場上半場失3球，當時皇馬上半場落後1比3，最終輸2比4。

其實皇馬今場有機會扳平，下半場初段已經由莫迪歷射入世界波，以及雲尼斯奧斯祖利亞建功，追至2比3，仲有超過30分鐘可以爭取入波。

踢到補時，皇馬中場費達歷高華維迪曾經將個波射入網，但球證睇完VAR之後，指雲尼斯奧斯祖利亞身處越位位置，干擾門將，判入波無效，皇馬就咁全失3分，薩克達爆出9.25倍客勝。

賽後，皇馬教練施丹表示，球員今場信心不足，但自己先至需要負最大責任，唔會怪責球員。