盧卡古梅開二度　國米補時執番1分

周四(22日)凌晨歐聯B組，意甲豪門國際米蘭主場僅逼和慕遜加柏2比2，國米前鋒盧卡古梅開二度，包括補時建功，幫球隊執番1分。呢位比利時國腳已經連續9場歐洲賽入波，繼續擴大自己保持嘅國米球員最長歐洲賽連續入球紀錄。

盧卡古下半場開賽4分鐘，近門轉身射入，為國米先開紀錄，但慕遜加柏之後博到12碼，由賓斯拜尼射入扳平。踢到84分鐘，莊拿斯荷夫曼入波為慕遜加柏反超前，令國米陷入困境，好彩盧卡古補時又近門建功，逼和2比2完場。

27歲嘅盧卡古上年8月加盟國際米蘭以來，上陣56場已經入40球，效率驚人，可惜國米其他球員狀態麻麻，賽後盧卡古話：「今場賽果並唔好，我哋仲可以做得更多。」

意大利《米蘭體育報》亦指即使盧卡古狀態大勇，但國際米蘭仍然未復甦。其實國米飽受新冠肺炎疫情打擊，會方最新公布今季新加盟嘅阿舒拉夫，確診新冠肺炎，成為隊內近期第7位中招嘅球員，佢並冇病症。

之前2位確診嘅球員巴斯東尼、尼恩高蘭已經康復，其中巴斯東尼今場歐聯後備上陣，助攻盧卡古入第2球。