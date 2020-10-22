港超聯　Light Up Our Era！新賽季啟動

2020/21賽季「中銀人壽香港超級足球聯賽」正式啟動！賽會周四(22日)首次透過Facebook分享線上季前發布會，新一季港超聯以「Light Up Our Era」為主題口號，鼓勵大家自強不息，發光發亮，並繼續獲中銀人壽將冠名贊助。on.cc東網連續第六季成為港超聯獨家網上播放媒體，為大家呈現精彩賽事。

由於疫情關係，今季港超聯季前發布會首次改以線上形式舉行。香港足球總會主席貝鈞奇於發布會致辭時，提到過去一季球圈各界在困難時期，依然能排除萬難堅持送上精彩球賽。貝鈞奇亦特別感謝中銀人壽連續第七季冠名贊助港超聯，以及對各大傳媒的報道及關注，希望新一季能有更多球迷關注。

新一季港超聯繼續榮獲中銀集團人壽有限公司冠名贊助，中銀人壽保險有限公司執行總裁鄧子平，表示中銀人壽將繼續支持香港足球賽事，希望港超聯踏入第七個球季，能有更多球會、球員、球迷支持這項球壇頂級賽事，共同為球賽打氣，為球壇同社會帶來正能量。

東方報業集團旗下的on.cc東網繼續成為港超聯獨家網上直播媒體，讓球迷可以透過多個網上頻道觀賞場事，包括港超聯新聞及直播中心welovehkpl.com、Facebook「我撐本地波」等專頁。on.cc東網已連續六季為本地及海外球迷直播港超聯賽事，並將透過直播和報道推廣，令大家可以獲得更多港超聯的資訊。