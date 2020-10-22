港超聯　球季年度獎項　艾華頓成最大贏家

2019-20年度「中銀人壽超級足球聯賽」歷時409日終於完滿結束，足總於星期四(22日)下午公佈8個年度獎項的得獎名單。

2019/20球季神射手分別由富力R＆F孖寶伊高沙托尼、迪布利，以6個聯賽入球共同奪得；盃賽個人獎項方面，東方龍獅前鋒艾華頓包攬「足總盃」及「高級組銀牌」決賽最有價值球員，而他更以高票當選奪得「球員之星」，以及由香港體育記者協會會員投票的「最受歡迎球星」，成為最大贏家；至於「菁英盃」決賽最有價值球員則落在傑志小將陳晉一身上。

伊高沙托尼接受足總訪問時顯得相當冷靜：「多謝我嘅隊友，教練以及一眾職員喺呢個球季對我的協助，亦都要多謝一班球迷鍾意我，以及對我一直以嚟嘅支持。」

至於迪布利則比較激動，更連同小孩一起發表得獎感受：「非常高興可以成為聯賽神射手，多謝一班隊友、楊正光教練、助教Mirko同富力咁多位對我嘅支持，好享受過去兩年同你哋相處嘅時間，祝福同感激大家！」另外他表示成為神射手亦全因為球迷的支持。

東方龍獅前鋒艾華頓今次連取「足總盃」及「高級組銀牌」決賽最有價值球員，這位巴西球員亦非常開心：「多謝每一場比賽都咁支持我哋嘅球迷，以及一班隊友同埋球隊嘅職員對我嘅支持，對我同屋企人嚟講都十分重要。」