愉園包辦「最佳金球」+「最佳撲救」

黎培基（左一）與鍾偉豪（右一），在車路士足球學校（香港）兩名主教練陸冠邦（左二）和岑國培手中接過獎座和獎金。 （HKFA圖片）

「車路士足球學校（香港） x on.cc東網」年度「最佳金球」和「最佳撲救」總選，已於周二（20日）晚上7時完成網上投票，結果由愉園包辦，中場黎培基和門將鍾偉豪分膺「最佳金球」和「最佳撲救」。

一直在票數上與隊友伍家揚你追我趕的「培基」，得悉當選後表現興奮，接受訪問時坦言沒有想過會跑出。「其實我覺得好多球都靚過我嗰班，但話晒係我喺港超嘅第一個入球（聯賽愉園主場對佳聯元朗；已取消），能夠攞獎我當然開心啦！多謝『鮑Sir』、『陸Sir』同『岑Sir』幾位教練畀機會同信心我；多謝一班好隊友、特別係一齊大嘅幾個『01仔』；多謝投票畀我嘅球迷同朋友，多謝晒大家，我會繼續畀心機。」周三（21日）成功考取車牌的「培基」謂。

復出後第一年踢港超聯的「粟米」鍾偉豪，憑復賽對東方龍獅時，救出盧卡斯禁區頂的轉身勁射，當選年度「最佳撲救」。「非常咁開心！多謝兩個主辦機構，多謝老婆同未出世嘅囡囡，多謝投票支持我嘅球迷，好多謝你哋！多謝！多謝！多謝晒！」