港超聯　八隊教練大晒冷　新季各有期盼

「中銀人壽香港超級足球聯賽」賽前線上發布會上，8支競逐新賽季港超聯的教練，分別接受訪問交代球隊情況，以及講述新一季目標。其中首次公開面對傳媒的天水圍飛馬新帥郭嘉諾，就透露球隊基地情況。至於理文主教練陳曉明，就對聯賽賽制尚未落實表示關注，並贊成新一季港超聯以三循環形式進行。

天水圍飛馬早前正式宣佈由郭嘉諾執教球隊，成為季前焦點之一，這位球隊新帥提到球隊一直用盡各種方法保持體能狀態，其中球隊設立基地，就為球員提供了訓練環境，他亦對球會至今一直保持神秘感表示歉意：「我哋比較多新嘅球員，有好多球員依家仲傾緊，外援都等緊飛機嚟香港，再做隔離，好多資料去到最尾先畀到大家。」郭嘉諾認為新一季比賽即將展開，球隊不會再有保留，唯他觀察過去多場熱身賽表現，承認球隊依然欠缺比賽狀態，需要時間入局，但就希望帶領球隊重見昔日光輝。

隨着富力R＆F退出，理文或有機會取得出戰亞洲賽資格，主教練陳曉明承認球隊對出戰亞洲賽有憧憬，但由於一切尚有待落實，現階段備戰會集中以應付聯賽為主。臨近新賽季開鑼，但聯賽及部分盃賽賽制依然未有定案，陳曉明對此亦對表示關注：「我哋依家都未知道聯賽賽制，甚至聼到話會將足總盃賽制更改，臨開波前所有嘢都未清楚，咁嘅做法唔好變成恆常。」他認為參賽隊數減少的情況下，場數可以相應增加，並表態贊成聯賽以三循環進行。

傑志總監兼主教練朱志光示衞冕聯賽冠軍為目標：「好多球隊實力都強咗，特別係近期有球隊退出，佢哋嘅球員始終會分散出嚟，我諗實力會拉軍匀咗。」傑志來季亦要應付亞洲賽，朱志光認為過往出戰亞冠賽事已累積一定經驗，但承認要在高水平賽事中爭取好成績有難度。對於聯賽應否以三循環進行，朱志光坦言要小心處理。

上屆足總盃冠軍東方龍獅，來季將再有機會挑戰亞洲賽，總監兼主教練李志堅揚言會全力迎戰：「我深信東方龍獅從來都係盡全力，盡全力去代表香港，呢個係肯定冇變。」對於亞洲賽成績目標，他笑言當然希望能走得最遠。

冠忠南區主教練列文認為穩健防守一直是球隊的基石，新賽季會繼續保持這個方針的同時，亦會鼓勵球員在場上更加勇於表現，讓他們有更大發揮自由度。夏志明及佐佐木周剛剛分別被委任為球會及球隊隊長，列文表示這個做法在英國及歐洲比較常見，並認為兩位都是適合的人選。

標準流浪周日「菁英盃」會面對傑志，教練賴家輝表示備戰功夫大致完成，但由於大部份球員已經接近4至5個月沒有進行比賽，球員的比賽狀態需要盡快提升。另外流浪今年有不少具經驗球員重返球會，包括中場林嘉緯、後防盧均宜等，「賴sir」坦言對他們要求較高：「佢哋需要盡快融入球隊戰術，另外無論喺球場內外，都可以指導一班年青球員。」標準流浪上季沒有參加復賽，雖然球隊在疫情間仍然有維持體能訓練，但「賴sir」相信或多或少有一定影響，表示會將菁英盃當作季前熱身賽，認為有足夠時間令球員重拾狀態。

新丁晉峰今季首次升上港超聯，球隊主要以年青球員為骨幹，但主教練艾斯達維深信球員能力，球隊首要目標是在每場比賽保持競爭性，而最終目標則繼續留在超聯，希望小將透過季前熱身賽以及「菁英盃」取得進步，另外「Joan」認為今季新加盟的羅俊仁以及茹子楠，具備港超聯經驗，對球隊有很大幫助。

愉園最近迎來重鎊交易，引入曼聯前青年軍球員查理史葛，教練鮑家耀認為該名球員基本功非常好，但目前狀態未足，未對預測對球隊能帶來多大幫助。另外「鮑sir」又指接下來的新球季，球隊方針沒有改變，仍然希望給予年輕球員有更多上陣機會，亦希望外援在前、中、後3線能幫助小將成長。