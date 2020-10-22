意游泳隊13人確診　孫楊老友都中招

意大利泳隊爆發集體感染，超過10位泳手確診新冠肺炎，當中包括世界冠軍歌迪娜（Simona Quadarella）與中國飛魚孫楊關係唔錯的戴迪都中招，由於太多人確診，意大利泳隊的訓練營已即時關閉。

意大利游泳協會表示，利維尼諾訓練營爆發集體感染，有多位泳手確診，而早前奧運冠軍佩歷珍妮已證實確診，目前累計至少有13名意大利泳手的檢測結果呈陽性。在最新確診名單當中，有女子1500米世界冠軍歌迪娜男子800米自由泳世界冠軍戴迪。戴迪近年在中長距離的自由泳進步神速，去年的世錦賽400米自由泳頒獎台上，澳洲名將賀頓拒絕同孫楊同台，而獲得銅牌的戴迪則與孫楊合照。

據意媒消息，10位泳手暫無症狀，但全部要自我隔離，並且即時關閉泳館。

至於早前已確診的佩歷珍妮，到目前仍未康復，她接受意媒訪問時表示：「我發燒到39度，確診的前幾天一直瞓覺，每天瞓20小時，現在有好轉，沒有頭痛，但未退燒。」

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