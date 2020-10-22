阿迪達變陣出擊　新中場可望擔正

歐霸分組賽今晚開打，其中英超阿仙奴喺B組作客奧地利2哥維也納迅速。「兵工廠」向來看待歐霸未算積極，經常派小將上陣收練兵之效，造訪近況不俗嘅迅速，寧捧半場和。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616周五凌晨零時55分直播）

連同今屆在內，阿仙奴已連續4屆出戰歐霸，而且兩度殺入4強兼1次獲亞軍，成績唔失禮。不過佢哋喺呢項盃賽始終以練兵為主，尤其係分組賽，好似已經上咗位做埋大國腳嘅布卡約沙卡，都係靠上屆歐霸爆出。

由於阿仙奴嚟緊英超要硬撼李斯特城，相信主帥阿迪達會收起部分主力，如隊長奧巴美揚及韋利安等，新加盟中場悍將湯馬士柏迪有望首度打正選，等佢適應吓球隊打法。有指喺聯賽甚少落場嘅薛迪索拉斯、祖爾韋諾克、雷斯尼爾遜及伊美路維等二線兵，今仗亦獲委以重任，希望攞番啲狀態，但咁嘅陣容不宜高估。

維也納迅速近況唔輸蝕

歐戰常客維也納迅速並非善男信女，唔單止喺聯賽排第2，連盃賽在內近4仗取得3勝1和，若果單計主場，近3仗更加贏晒狂轟12粒，唔講得笑。射手科達斯喺日前盃賽被收起，相信留力今仗。翻查紀錄，阿仙奴近5次出戰歐霸，有4次開半場和，呢4次半場波膽都係0比0，證明佢哋作客唔會輕舉妄動，加上今場只係分組賽首仗冇急切搶分需要，隨時更保守，半場和值得再追。