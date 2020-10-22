淳淳退役計劃Hold住　或再游多一年

香港游泳代表歐鎧淳與劍擊的江旻憓周四（22日）獲凝動香港體育基金委任為「凝動大使」，推廣青少年運動文化。即將4戰奧運的她表示，儘管2020年計畫全被打亂，但已收拾心情積極尋回比賽狀態。由於東京奧運之後一年就是杭州亞運，28歲的歐鎧淳表示考慮推遲退役計劃：「都等了這麼久，多幾個月也不差，看看到時泳隊還需不需要我吧！」

世界衛生組織建議5至17歲兒童及青少年應每日進行累計60分鐘中高強度運動，不過據凝動基金「SportsHour中小學生運動參與時數計劃」調查所得，本港青少年運動參與時數嚴重不足。研究結果顯示，710名隨機挑選的8至15歲中小學生之中，只得5.2%青少年在平日每日累積中高強度體能活動達60分鐘，平日達標中學生更只得1.5%。另外，女生的平均體育參與率亦較男生低3倍，平日只得2.7%人運動量達標。

對於平日9成半青少年缺乏運動，歐鎧淳大感驚訝，月初當選十大傑青的她自覺要更關注青少年身心健康問題：「我自己中學時期，基本上只得校隊熱衷於運動，其他女生好像覺得運動與自己無關。感覺大家長大了，岀來社會之後要減肥才意識到要做運動，其實青少年時期才是我們的黃金時期，那時做運動更有助腦部發展、強健身心。」她呼籲其他運動員和她一起向青少年推廣運動文化，又鼓勵家長主動行多一步，和小朋友一起培養運動的習慣：「我明白現今小朋友都有好多課外活動，但應該將體能活動分開，另外家長可以主動陪小朋友一齊做運動，或者可以試下一些新興運動，提高小朋友的興趣。」

去年奪得東京奧運100米背泳A標資格的歐鎧淳表示，疫情打亂訓練計劃，要重回比賽狀態至少要兩個月：「其實我想回澳洲訓練，因為之前練得好好，覺得好可惜，但沒辦法啦。」視奧運為最後一戰的她透露退役計劃或有變：「其實東京奧運之後，很快就是2022年亞運，可能大家都會推遲退役念頭，因為其實只差幾個月，看看泳隊到時還需不需要我，或者會出戰接力賽。」隨著國際游泳聯賽以「泡泡」形式舉行，歐鎧淳期望國際賽事陸續重開，讓更多隊友達奧運標。