建龍飛馬教導基層青年球員　燃點屋邨籃球火

甲一新貴建龍飛馬期待着升班首季之際，亦積極參與社區籃球活動，球隊連續第2年派出一眾球員擔任《邨JUMP！》籃球計劃的教練團，向青少年灌輸專業籃球技術，挑戰全港最強屋邨籃隊王座。而活動的規模更由去年的8隊擴展至今年的24隊，燃點更旺盛籃球火對抗「疫」境！

《邨JUMP！》是本港首個屋邨籃球聯賽及訓練計劃，作為計劃的合作夥伴，建龍飛馬籃球隊主席朱耀中喜見愈來愈多青少年球員受惠：「推廣地區籃球是很有意義的工作，建龍飛馬球員進駐各區出任球隊教練，向13至17歲的青少年傳授籃球知識，新一屆活動已經展開了，今年更有24個屋邨參與活動，球員主要是來自基層而受惠人數超過300人，希望他們能透過訓練強健身心，在球場上吸收更多正能量。」《邨JUMP！》由凝動香港體育基金主辦，為照顧基層少年，主辦單位讓領取綜援、書簿津貼或在職家庭津貼的基層青少年優先取錄。

街頭籃球文化孕育出一代又一代的香港籃球支柱，是次活動之球隊將打遍各大屋邨主場，除進行密集訓練外，更擺下擂台設有爭霸戰，成為眾球員奮鬥的目標，去年冠軍由黃偉琪任教練的彩雲騎士奪得。而今年新加入的區域包括東涌、深水埗、沙田等等，其中帶領元州隊的建龍飛馬主力邱廣華期望球員能打出合作精神：「我自己都在深水埗長大，本身都是打街場為主，街波很多時都注重個人技術，與全場五打五分很大，所以團體精神就很重要。」來自元州隊的成員則表示透過訓練，除學習球技上的進步外，亦學習失敗，勇於嘗試，希望能一步步邁向成功。

疫情來襲，屋邨少年也十分「餓波」，學員異口同聲說很享受落場訓練拼搏，一班人為籃球流汗的日子。