留名睇熱刺歐霸又有「大」驚喜

2020年10月22日 19:00
  • 東網電視
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    (Getty Images)
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    歐霸戰火重燃，周四(22日)深夜展開激戰，包括英超勁旅熱刺主場迎戰奧地利球隊寧斯。
    熱刺由第2圈外圍賽開始打起，一直採取主攻踢法，入球數字更多達12球，加上前鋒哈利卡尼、孫興民狀態火熱，今場實會繼續爭取入球。
    至於寧斯雖然聯賽排名前列，上季亦曾打入歐霸盃16強，不過對住英超曼聯毫無招架之力
    兩回合慘敗1:7出局，今場不宜高估。
    熱刺近4場歐霸總入球全達3球或以上，加上雙方實力有分野，今場撐中位數2.5入球大。
    直播表
    周五0:55am 歐霸盃 維也納迅速 Vs 阿仙奴
    Now 643、有線656、616台、myTV Gold 303
    周五0:55am 歐霸盃 利華古遜 Vs 尼斯
    Now 645
    周五0:55am霸盃 年青人 Vs 羅馬
    有線662、602台
    周五0:55am 歐霸盃 列積卡 Vs 皇家蘇斯達
    Now 646
    周五3:00am 歐霸盃 熱刺 Vs 寧斯
    Now 643、有線656、616台、myTV Gold 303
    周五3:00am 歐霸盃 李斯特城 Vs 索爾亞
    Now 644、有線661、601台
    周五3:00am 歐霸盃 些路迪 Vs AC米蘭
    Now 645、有線603台
    周五3:00am 歐霸盃 布拉格斯巴達 Vs 里爾
    有線662台、602台
    周五3:00am 歐霸盃 賀芬咸 Vs 貝爾格萊德紅星
    Now 646
    周五10:30am 美職 西雅圖海灣者 Vs 波特蘭伐木者
    Now 639、有線655、615台、myTV Gold 302