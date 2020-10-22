留名睇熱刺歐霸又有「大」驚喜

歐霸戰火重燃，周四(22日)深夜展開激戰，包括英超勁旅熱刺主場迎戰奧地利球隊寧斯。

熱刺由第2圈外圍賽開始打起，一直採取主攻踢法，入球數字更多達12球，加上前鋒哈利卡尼、孫興民狀態火熱，今場實會繼續爭取入球。

至於寧斯雖然聯賽排名前列，上季亦曾打入歐霸盃16強，不過對住英超曼聯毫無招架之力

兩回合慘敗1:7出局，今場不宜高估。

熱刺近4場歐霸總入球全達3球或以上，加上雙方實力有分野，今場撐中位數2.5入球大。

直播表

周五0:55am 歐霸盃 維也納迅速 Vs 阿仙奴

Now 643、有線656、616台、myTV Gold 303

周五0:55am 歐霸盃 利華古遜 Vs 尼斯

Now 645

周五0:55am霸盃 年青人 Vs 羅馬

有線662、602台

周五0:55am 歐霸盃 列積卡 Vs 皇家蘇斯達

Now 646

周五3:00am 歐霸盃 熱刺 Vs 寧斯

Now 643、有線656、616台、myTV Gold 303

周五3:00am 歐霸盃 李斯特城 Vs 索爾亞

Now 644、有線661、601台

周五3:00am 歐霸盃 些路迪 Vs AC米蘭

Now 645、有線603台

周五3:00am 歐霸盃 布拉格斯巴達 Vs 里爾

有線662台、602台

周五3:00am 歐霸盃 賀芬咸 Vs 貝爾格萊德紅星

Now 646

周五10:30am 美職 西雅圖海灣者 Vs 波特蘭伐木者

Now 639、有線655、615台、myTV Gold 302