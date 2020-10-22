C朗仍然陽性！下周「球王打吡」踢唔成

西班牙傳媒報道，葡萄牙巨星C朗拿度最新一次病毒檢測，結果仍然呈陽性反應，必須繼續隔離至少7日，亦代表下周中歐聯G組賽事祖雲達斯主場對巴塞隆拿，C朗無法為祖記披甲，與宿敵美斯2年來首場「球王打吡」踢唔成。

西班牙《馬卡報》報道，C朗於上周二(13日)確診，當時仍是國際賽檔期，消息由葡萄牙足總宣布，C朗亦立即離開國家隊自我隔離，並乘搭醫療專機飛返意大利都靈家中隔離治療，上周六意甲作客克羅托內，以及歐聯G組首仗作客基輔戴拿模均告缺陣。

在最新一次病毒檢測，C朗仍然呈陽性，按歐洲足協規定必須繼續隔離至少7日，亦代表C朗將錯過本周意甲主場對維羅納，以及下周中歐聯主場對巴塞隆拿2場賽事。

C朗目前仍在都靈家中隔離，在社交網上載最新情況，包括剷咗個超短髮型，以及在家中踩健身單車，情況良好，只係病毒檢測仲係陽性，唔可以比賽。

錯過咗今次機會，下次「球王打吡」就要等到12月9日，到時係巴塞隆拿主場對祖雲達斯，希望到時2位球王都健健康康，唔好再有甩漏啦。