格連活特經常觸犯紀律　遭曼聯內部雪藏

曼聯近期在聯賽及歐聯捷報頻傳，先後擊敗紐卡素及巴黎聖日耳門，有傳媒發現19歲「新人王」格連活特連續2仗缺陣，領隊蘇斯克查向外報稱「綠木」受傷，但話中有話，經傳媒深入調查，發現原來該小將因持續紀律問題，遭球隊雪藏處分。

蘇斯克查對外解釋格連活特缺陣原因，是受傷休戰，但佢嘅發言透露不少線索：「佢受咗傷，我唔使出示醫療證明啩？我都希望佢嘅傷只係小問題，唔想佢冒險上陣。希望佢快啲好番啦。」

蘇帥跟住仲話：「我覺得佢要好好照顧自己，特別係要嚴守紀律，呢個係曼聯文化一部份，我唔係話佢犯咗錯，當然佢係犯咗一啲錯誤，但亦係成長一部份，因此，我哋作出對佢成長有利嘅決定。」

其實蘇斯克查呢番說話已經強烈暗示，格連活特正接受紀律處分，遭球隊雪藏面壁思過。英國《每日電訊報》報道，格連活特一直有紀律問題，特別係經常性遲到，多次被球會警告。曼聯希望透過雪藏處分，令格連活特態度改善。

格連活特近年獲曼聯栽培，至今上陣57次，射入18球及4次助攻，被喻為繼朗尼之後新一代神童，不過其紀律問題同樣惹人關注，例如9月初首次入選英格蘭大軍，作客冰島期間就聯同曼城小將菲爾科頓爆出「帶女上房」醜聞，因而被踢出國家隊，如今又被曼聯內部處分，少年成名嘅佢似乎走上歪路，需要輔導。