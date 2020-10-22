標準列治3個確診　謝拉特下令全軍出擊

今晚歐霸盃分組賽，大家要睇實格拉斯哥流浪。事關主場嘅比甲勁旅標準列治，賽前公布3位主力確診新冠肺炎，連同2名隊友被列為緊密接觸者需要隔離，共5名球員缺陣，格流主帥謝拉特揚言，要力爭小組榜首出線，今仗爭勝唔會手軟。

標準列治發出公告稱，前鋒米高巴歷韋沙、中場拉斯堅及後衞穆沙施沙高，共3人驗出對新冠肺炎呈陽性反應，至於後衞丹贊柏夫洛域及前鋒艾度塔蘇巴雖然檢測呈陰性，但被列為密切接觸者需要隔離，此外標準列治門將教練雲斯貝治亦確診。

該會強調，雖然隊內爆發群組感染，但近日球員都很小心，注意個人衞生及安全。

只能說格拉斯哥流浪確實有運，該隊近日接連因疫情得益，包括上仗蘇超作客宿敵些路迪，因對手爆發疫情，格流輕取2:0，至於今晚歐霸盃作客標準列治，對手同樣有多人感染實力受損，主帥謝拉特表示，格流要力爭小組最高分數，每仗都會搏盡，戰意毋需懷疑。

今場賠率亦反映格流機會，作客嘅格流要讓平半，客勝亦持續落飛，大家都睇好格流贏波。