熱刺新兵歐霸大爆發　巴利擔正唔及佢搶鏡

周五(23日)凌晨歐霸盃分組賽展開，3支英超代表都旗開得勝，J組熱刺主場以3比0大炒寧斯，威爾斯國腳加里夫巴利回歸後首度正選上陣，表現相當活躍，不過風頭就畀另一位首演球星卡路士雲尼斯奧斯搶晒，呢位巴西前鋒今場交出2次助攻，成為贏波最大功臣。

熱刺今場半力出擊，哈利卡尼同孫興民都先坐後備席，不過攻擊線有新兵加里夫巴利同卡路士雲尼斯奧斯頂上全無問題，18分鐘卡路士雲尼斯奧斯就助攻盧卡斯莫拉先開紀錄，9分鐘後，加里夫巴利左路傳中令寧斯球員擺烏龍，熱刺贏到2比0。控制戰局嘅熱刺去到84分鐘，再有卡路士雲尼斯奧斯頭槌二傳畀後備上陣嘅孫興民埋齋，最終輕鬆大勝3比0。

25歲嘅卡路士雲尼斯奧斯係上季葡超神射手，佢哋加盟成功解決熱刺「冇人代替哈利卡尼」嘅問題，球隊今季亦火力大爆發，近4場比賽喪入19球，今季各項賽事已經有全英超最多嘅31球。領隊摩連奴賽後都話好滿意球隊陣容：「上季有段時間我冇晒攻擊球員，但依家就有好多人畀我用。正常嚟講，第1場分組賽通常唔會輪換太多，因為第1場勝仗係好重要，但我對全隊都好有信心，結果佢哋都畀咗個好好嘅答案我。」