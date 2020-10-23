尼奴派膠幾乎出事　奧巴美揚救駕阿仙奴反勝

阿仙奴周五(23日)凌晨喺歐霸盃B組賽事，作客驚險2比1反勝奧地利勁旅維也納迅速，「兵工廠」新人湯馬士柏迪今場首度正選上陣表現出色，賽後更獲選為賽事MVP，不過如果唔係奧巴美揚落場救駕，門將賓特尼奴派膠隨時孭鑊。

阿仙奴今仗作客只係收起奧巴美揚同格列沙加等少數主力，其餘都係強陣出擊，加納中場湯馬士柏迪更首次正選登場，不過阿仙奴上半場表現乏善可陳，換邊後更出現低級犯錯，門將賓特尼奴傳波被截，主隊前鋒把握機會輕鬆射入領先。阿仙奴失手後變陣，派出奧巴美揚上陣救亡，「兵工廠」先喺70分鐘由大衛雷斯接應尼高拉斯比比罰球頭槌頂入，4分鐘後奧巴美揚再接應比利連傳中近門射入反超前，阿仙奴最後有驚無險全取3分。

被阿仙奴踢出歐霸盃同英超名單嘅奧斯爾，今場罕有全程喺twitter為球隊打氣，而且仲心情大靚，借舊隊友施治「搞Gag」。由於維也納迅速門將史迪賓加戴住施治嘅「招牌」頭套上陣，奧斯爾就留言話：「施治啱啱復出做球員，即刻就倒戈母會。」認真抵死。

另一支英超球隊李斯特城，憑前鋒伊恩拿祖1入波同2助攻，喺G組主場以3比0大勝索爾亞。