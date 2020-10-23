「新夏蘭特」入波！AC米蘭話贏就贏

周五(23日)凌晨歐霸盃H組，意甲勁旅AC米蘭半力出擊之下，作客仍然以3比1擊敗些路迪，月初新加盟嘅挪威新星贊斯侯治，後備上陣僅12分鐘就入波，被睇好可以成為另1位夏蘭特，連多蒙特「正版夏神」艾寧夏蘭特都留言祝賀佢。

AC今場畀3位小將辛度東拿利、巴謙戴亞斯、達洛治一齊擔正，上半場已由拉迪高歷、巴謙戴亞斯各建一功領先2球，換邊後，些路迪由穆罕默艾爾尤諾斯追番1球。

踢到80分鐘，主角贊斯侯治登場，佢喺補時2分鐘接應沙利麥卡斯傳球，殺入禁區射入，取得加盟AC米蘭後首個入球。呢位21歲翼鋒為AC米蘭上陣2次，合共只係踢咗30幾分鐘，就有波入，效率非常高。

事實上，贊斯侯治一向係「高效殺手」，今季為挪超球隊波杜基林特上陣21場入17球，佢喺今屆歐霸盃第3圈外圍賽對AC米蘭，亦射入1球，表現出色，所以隨即被A米簽入，依家又建功，證明A米呢次收購非常成功。

賽後贊斯侯治喺社交網上話：「球隊全取3分，我都攻入喺AC米蘭嘅第1個入球，永遠嘅AC米蘭。」佢嘅挪威國家隊隊友艾寧夏蘭特留言話：「恭喜你，兄弟！」AC米蘭今季各項賽事8戰取得7勝和，銳不可當。