港超聯 晉峰季前拜神　鄭璟昊驚喜現身

新升班球隊晉峰，今季一圓港超夢，球會今午（23日）在球會會所舉行季前拜神儀式，所有職球員均有出席，包括最新從東方龍獅借入的鄭璟昊。

晉峰會長黃俊雄、主席鄧偉豪率先致詞，表示對屢行球員承諾，成功衝上超聯感滿意，認為體能屬於陣中年青球員優勢，希望他們來季有更多發揮機會。新球季班費預算暫時900萬，目標晉身前6名，假如成績理想，將會加碼投資在本地青訓方面。

至於總教練何信賢、主教練艾斯達維亦有發表感受，當中「Joan」指出「菁英盃」首仗對手冠忠南區實力不差，期望球員能夠貫徹球隊的短傳滲入踢法，好好發揮。晉峰更即場公布新球季4名隊長，分別由卡爾特納、廖億誠、羅浩賢以及林駿杰擔任。

另外鄭璟昊較早前才正式確定，以外借身份加盟晉峰，他坦言有悲有喜：「離開效力咁耐嘅東方當然有啲唔捨得，但開心嘅地方就係有更多出場時間，同埋年青球員可以為自己重新注入活力。」這名30歲防守球員，表示新球季主要會在球場內外協助年青球員，利用自身經驗去帶領他們成長。惟此子很大機會未能趕及在明天「菁英盃」上陣。

2020-2021晉峰球員名單:

1 Lam Chun Kit 林駿傑

2 Wong Lok 黃洛

5 Chung Chun Ho 鐘俊豪

6 Yue Tzw Nam 茹子楠

7 Lam Fu Kwai 林富貴

8 Tena Parra Carles 卡爾特納

9 Wong Wai Kwok 黃偉國

10 Liu Yik Shing 廖億誠

11 Leung Chong Yip 梁創業

14 Law Ho Yeung Justin 羅澔陽

15 Pansotra Singh Gauravdeep 彭軍凡

16 Ho Kwok Chuen 何國泉

17 Ho Sze Chit Gabriel 何思哲

18 Ki Sze Ho Bill 紀思昊

20 Cheng King Ho鄭璟昊

21 Law Chun Yan 羅俊仁

22 Lau Kwan Ching 劉君正

23 Brown Jordon Graham John 佐敦布朗

27 Goncalves De Sa Felipe Alexandre 費利浦薩

29 Law Ho Yin 羅浩賢

34 Wong Ching Tak 黃政德

38 Albert Canal Bartrina 艾拔簡勞

77 Ho Chun Ho 何浚皓

83 Tsang Chung Nam 曾仲楠

88 Ma Man Ching 馬文政