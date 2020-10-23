港超聯　13年的等待！「宜嘉」再披流浪戰衣

為應付新一季港超聯，標準流浪今季的陣容有很大變動。除簽入黃駿軒、姚浩明等具實力華將外，日前更落實與出身自流浪的盧均宜簽約，令其今季能與好友林嘉緯，在相距13年後再次在流浪故劍重逢。

今月初已踏入36歲的盧均宜，15歲時成名於流浪會，效力至2007年轉投傑志。盛年之時為傑志奪過多項錦標，又出戰過「亞冠盃」，更替香港隊南征北討十數載。如今鳥倦知還，13年後再次回到母會，他坦言人面雖接近全非，但流浪培育年青球員的宗旨，卻始終如一：「感覺都好似啱啱出道咁，流浪都仲係有好多有潛質嘅後生仔，嚟到流浪會有好多機會，係睇有冇人帶領佢哋。我哋呢啲歲數返到嚟，希望幫到一班青年球員進步。」

「均宜」這次加盟標準流浪，除是首度回歸外，亦是他和好拍檔林嘉緯歷來第4次，在同一球會並肩作戰。回望這對「宜嘉」組合上一次一同披起流浪球衣的時刻，原來已是2007年5月13日對愉園的足總盃4強賽。「嘉緯」笑說，當然不希望「均宜」在這一刻回來，但無論如何如今再次與老友重逢，當然感開心。他直言「宜嘉」之間的默契和感情，好到不需再用言語形容，二人回歸流浪最希望幫助母會孕育新人。

接近半年無比賽，林嘉緯指出自己職業生涯之中，從未試過這般長時間闊別賽場，更稱對下周日（25日）倒戈傑志的今季首仗比賽感緊張：「好似個小學生第一日返學咁，返到嚟自己肩負咗幫年青球員嘅責任，同佢哋練咗兩個月，都希望當日有個好嘅結果。」

而球隊教練團之一賴嘉輝，於2002至04年期間亦曾與「嘉緯」和「均宜」同效力流浪。他對能與兩者再度合作感親切：「識咗佢哋都啱啱好20年，佢哋返嚟好處係大家唔需要時間再適應，我知道佢哋嘅特性，可以直接安排佢哋踢最熟悉嗰個位。」