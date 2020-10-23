黃金寶拉大隊　推動校園運動抗疫

奧夢成真項目發展幹事、前香港單車代表黃金寶在周五（23日），聯同四位第63屆體育節大使馬詠茹、符珈嘉、唐裔盛及鄧漢昇，到訪位處大圍的循理會美林小學，與一眾學生上體育課，推廣體育節之餘，亦鼓勵學生培養日常運動的好習慣。

今屆體育節以「從『身』出發，凝聚你我」為主題，推廣「全民運動」的訊息，四位體育節大使除了為小朋友送上「從身出發開學套裝」迎接新學期，更即場示範「郁下啦東南西北」，希望小學生找到運動的樂趣，大家都打成一片，笑聲四起，更有小學生表示回家要和父母一起挑戰。

首次獲委任為體育節大使的劍擊運動員符珈嘉笑指，看到小學生們玩得開心，亦代表自己完成使命，將日常運動的訊息帶給他們：「到學校前，很怕會冷場，同學仔會不理會我們，但看到他們從打招呼起情緒已非常高漲，就知道他們是群活潑的孩子！」珈嘉說自己小時候在體育堂時是活躍分子，有時勸朋友一同做運動，他們都不甚領情：「今天見到這一班小學生都願意去做去試，希望他們都會愛上運動，養成習慣。」

另一名體育節大使、前香港田徑代表鄧漢昇亦說同學的反應出乎意料之外，早已準備的互動環節都不用派上場，熱情的同學們與他們一見如故。看到同學好動的的身影，他希望同學在家裡也會和父母及其他家庭成員一起做運動：「在家裡或室內地方，大家可以做些伸展和節奏運動，有時候拗手瓜也可以是運動的一種，最重要是慢慢建立起興趣。」他補充運動強度不用定得高，時間亦因應自己的程度去調整，不需要勉強。

循理會美林小學校長袁錦翰表示，學校去年開始參加體育節活動，運動員到訪學校確實提升了學生對運動的興趣，而在體育課節時，學生參加體育節學校探訪課節後，增加了他們對運動體育課的期待，對他們養成健康習慣有正面影響。