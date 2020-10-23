港超聯　新季改踢雙循環+爭標護級組

足總周五（23日）以線上形式召開港超聯會議，與8支球隊商討今季聯賽和「足總盃」賽制安排。會後足總主席貝鈞奇確認今季聯賽將由雙循環，改為雙循環後分出「爭標組」和「護級組」判定聯賽冠軍和降班隊伍，以增加比賽場數符合亞洲足協（AFC）要求。

足總主席貝鈞奇會後透露，因應富力R＆F和其餘2支球隊退出港超，今季聯賽只剩餘8隊競逐。為符合AFC規定各地聯賽，一季至少要有27場的要求，超聯會議商議後通過今季聯賽賽制有所微調。8支港超球隊在進行完雙循環比賽後，會仿效韓職形式，以頭4隊和尾4隊分出「爭標組」和「護級組」，各組再以中立場打單循環，以定出聯賽冠軍和1支降班隊伍。

貝主席指出，會上標準流浪代表李輝立曾質疑此賽制下，首階段進行至末段，上下游或已有明顯分野，令賽事刺激度大大減低。超聯會議召集人黃良柏則提議，「護級組」首名可獲得獎金，使4支球隊更有競賽意欲。

會上亦通過將調整「足總盃」之賽制，由目前的全淘汰制，改為仿效「菁英盃」形式，先分A、B兩組進行單循環賽事，每組兩隊晉級4強，其後再定出決賽組合。兩項賽事改制，加上「菁英盃」和「高級組銀牌」本身場數，將符合AFC的規定。

貝鈞奇亦為向政府爭取讓觀眾重新入場交代最新進展：「依家仲同衞生署爭取緊，希望1個月後疫情穩定就可以。」現聯賽開鑼日期訂於11月14日，但仍需視乎政府的許可。他又稱，鑑於天水圍飛馬的新外援到港後仍須進行14天隔離，和需要時間重拾狀態，因此特准安排飛馬首輪聯賽押後進行。

另外，足總在考慮過球會財政狀況、球迷渴望觀賽後，決定運用部分早前國際足協批出的100萬美元補助金，安排「菁英盃」首15場比賽直播。