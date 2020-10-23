神奇！維拉變成「英超阿特蘭大」

英超周六(24日)凌晨優先場，阿士東維拉主場迎戰列斯聯。上季驚險成功護級嘅維拉開季大踢爭氣波，錄得4戰全勝歷史佳績，包括大炒利物浦7比2，雖然入球甚多，但今場對手列斯聯基本上踢防反戰術，以搶逼為主，加上兩軍近8次對賽7次開2球或以下，捧中位數2.5球入球細係明智選擇。（Now 621周六凌晨3時直播）

季前又有邊個估到，英超開季至唯一全勝之師就係維拉，佢哋暫居聯賽榜次席，比榜首愛華頓僅少1分但係少踢1場。現時維拉已創下球會自1930至31年球季以來最佳開局，不過領隊甸恩史密夫仍以平常心對待，畢竟依家只係季初，希望球員繼續保持平穩發揮，唔好因為心雄而出現失誤。維拉今季攻力唔錯，前鋒線有當紅射手奧尼屈堅斯、基亞利殊同巴克里，但後防更加穩健，門將達米安馬天尼斯今季大打爭氣波，列斯聯今場想入波唔容易。

列斯聯浪射嘥料

作客嘅列斯聯升班首2場聯賽均開出總入球「7+」，喪攻踢法極富娛樂性，但其實呢班波主要踢全場人盯人戰術，由前場已經開始逼搶，搶到波就立即送前進攻，因此列斯聯嘅賽事節奏明快，絕無悶場。不過佢哋埋門把握力唔算太強，即使近4場射門都錄得雙位數，但好多都係浪射，命中率唔高，以致近3仗僅得1勝，而且全部開2球或以下。喺防中加雲菲臘斯受傷缺陣下，其他球員就要分擔佢嘅防守工作，或會影響攻力。

維拉與列斯聯踢法套路，同樣係逼搶及快速反擊，預計今場戰況會快上快落，但入波唔會太多，加上雙方對賽傾向少入球，寧追入球細。