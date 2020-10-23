【有片】勁過謝拉特！格流射手半場笠入

周五(23日)凌晨歐霸盃D組出現一粒神奇、頂級、超卓嘅世界波，由謝拉特執教嘅格拉斯哥流浪作客以2比0擊敗標準列治，格流前鋒基馬胡菲喺中場線位置起腳，笠死標準列治門將保達，非常精彩。

開波19分鐘，格拉斯哥流浪靠對手擺烏龍，打開紀錄，直至補時先至出現第2個入球。當時標準列治球員空群出擊，基馬胡菲喺後場搶到波之後，帶波到中場線位置，就大腳笠射，標準列治門將保達企得太出，回身唔切，就咁被笠死，似足1996年碧咸半場笠入溫布頓大門。

27歲嘅基馬胡菲出身於西布朗青年軍，但出道之後成為「人球」，效過多支球隊，上季效力比甲勁旅安德列治，今次對住另一支比甲球隊標準列治，熟悉對手門將保達，難怪咁有信心半場位置就起腳笠射。

格拉斯哥流浪領隊謝拉特球員時代，以遠射強勁見稱，2006年英足盃決賽補時，離門40多碼射入，成為經典，基馬胡菲應該喺謝老四身上學到唔少嘢。