港超聯　飛馬積極備戰 「小志強」操住先

港超聯「菁英盃」將於周六（24日）開打，天水圍飛馬周五（23日）如常於天業路公園球場操練，球隊主教練郭嘉諾及教練文彼得（Peter）事後透露了部分組軍細節。

新季擬重用天水圍飛馬名義作賽的香港飛馬，周五（23日）積極準備周日（25日）對理文的「菁英盃」賽事。是日前富力R＆F球員「小志強」方栢倫，以及前和富大埔小將方俊業均有現身，球會指他們目前僅屬跟操性質。此外，由冠忠南區來投的叢振洪亦在陣中，惟暫時在足總的註冊名單上仍未見此子名字。

今屆「菁英盃」賽制規定每隊一場至少派3名1999年1月1日或以後出生的球員出場，惟飛馬上季適齡球員張憙延、雷傑名離隊，前者已轉會理文，後者決定不再踢職業足球，令球隊損失了兩名「菁英專員」。不過Peter則指出，由和富大埔來投的吳文希及飛馬自家青訓產品何家智皆值得球迷留意。

主教練郭嘉諾受訪時亦表示，為重拾狀態，球隊自7月開始便積極操體能和力量，更曾相約標準流浪和晉峰拍跳，但他坦言並不足夠。加上暫時外援只得基斯一人，「嘉諾Sir」透露其餘外援恐怕未能趕及「菁英盃」首輪分組賽完成前上陣，球隊只能以大部分華將應付聯賽開鑼前的比賽，但他對麾下球員投下信心一票：「『菁英盃』可以畀到我哋啲本地球員機會，例如從青年軍提升嘅何家智，都可以藉今次攞多啲經驗，呢位球員唔錯，我會喺盃賽好重用佢。」