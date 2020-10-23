日職「DV男」毒打明星女友　即時炒魷

日職球隊仙台維加泰頭頭碰着黑，負債超過3.5億日圓（約2569萬港元）兼聯賽13戰不勝不特止，中場球員道渕（古字同「淵」）諒平仲要發癲，毆打交往中嘅一名女藝人被警方拘捕，會方因呢件事飽受批評，焗住即時同呢個早有前科嘅「DV」暴徒解約！

2020年10月20日發行嘅周刊《FLASH》報道，8月9日凌晨12時30分左右，以一名女子撥打110向宮城縣警局求救，話畀一名交往中嘅男人毆打：「救命呀，有人要殺我！」消息稱，受害人係一個現年27歲、活躍於當地電視台資訊節目嘅女藝人「H美」，今年5月透過SNS識咗道渕，1個月後開始交往。但係「H美」冇耐就後悔要分手，原因係道渕有鋪「DV」（家暴）癮，打人、語言威脅乜都齊，警方隨後喺9月7日以傷害罪名將佢拘捕。

喺日本，「DV」即係domestic violence嘅簡稱，就係家暴咁解。近年日本無論有冇實際婚姻關係，即使情侶、同居伴侶又或者離婚夫婦，以至子女如果遇到暴力行為，都可以叫做「DV」，範圍包括「身體暴力」、「語言精神暴力」、「心理暴力」、「社會暴力」、「經濟暴力」同「性暴力」6方面。道渕顯然至少做齊晒前兩項，據講拍拖3個月之後，佢就原形畢露，受害人如果遲咗5分鐘回覆短訊，馬上會收到幾十條追魂Message，問「係咪當我冇到？？？」。最得人驚係道渕試過喺視頻通話用廚刀拮傷自己，仲話「踐踏我嘅感情！我會死，睇住啦，要你後悔一世！」 跟住囉囉嗦嗦講咗3粒鐘，Short到可以入精神病院。

講嘢都癲成咁，自然唔少得暴力對待。據知情人透露，道渕經常打到「H美」遍體鱗傷，又試過畀佢鍊頸，上到山至被踢落車之類，有目擊者仲見過道渕喺仙台站將哭哭啼啼嘅「H美」捉上車。其實26歲嘅道渕係個「DV」慣犯，2017年效力甲府風林嗰陣，佢亦試過打女朋友，只不過後來受害者息事寧人唔起訴，球會只係罰佢停賽了事，縱容咗呢個家暴男。

件事發生咗之後，仙台維加泰並冇即時處分26歲道渕，9月20日對FC東京起連續7場起用佢，而且當中5場正選，完全冇採取措施，當然就畀外界插爆隱瞞事實。仙台知道眾怒難犯，於是前日同道渕解約，68歲社長菊池秀逸親自出嚟道歉謝罪。

最慘係呢件事同其他維加泰球員完全無關，居然一樣喺網上畀人誹謗中傷，搞到會方星期三晚要緊急發表聲明，呼籲啲唔負責任嘅網民咪造謠生事，仲被迫煞停上月底開始嘅「緊急眾籌計劃」。仙台因為新冠肺炎打擊，今季損失成7億日圓（約5139萬港元）收入，孭咗超過3.5億日圓債項，道渕仲要搞到球會個名臭晒，真係多得佢唔少咯。