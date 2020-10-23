菁英盃　上屆亞軍迎戰粉紅新丁

▪毋需登入，立即睇直播：

「菁英盃」周六（24日）展開，兩場B組先後上演，為2020/21賽季拉開序幕。頭場3時上演，上屆亞軍冠忠南區，將會於旺角大球場面對升班球隊晉峰的挑戰，冠忠南區今場希望奪得新帥列文上任後首勝，而港超新軍晉峰，亦要證明球隊又能力於頂級賽事立足。至於尾場5時30分鳴笛，東方龍獅將於小西灣運動場，與愉園上演一番激鬥，「快活谷」陣中雖有多位具質素小將壓陣，但要過強敵東方龍獅這關絕非易事。兩場激戰on.cc東網全程直播，球迷萬勿錯過。（on.cc東網周六下午3時起直播）

冠忠南區新一季首戰面對新升班球隊晉峰，主教練列文肯定希望趁機取得上任之後首場勝仗，球隊復賽期間人腳有限，連列文自己都要披甲上陣，更在聯賽對傑志一役的最後時刻交出助攻，證明自己依然寶刀未老，身兼球員及主教練兩職的他，表明新一季自己將繼續上陣，但同時亦強調給予年輕球員更多機會，才是球隊未來發展的方針。

球隊新葡萄牙外援雖然已經抵港，但依然需要時間適應新環境，可幸季前由東方龍獅外借加盟的唐道碧，可隨時候命。冠忠南區上屆「菁英盃」成功殺入決賽，列文認為幾位小將累積了決賽經驗，對新一屆征途絕對有幫助：「好似陳凱柏、蔡子濤等小將喺決賽都踢過，希望佢哋可以用經驗幫助其他年輕球員。我唔會畀球員任何壓力一定要入到決賽，只會每場盡全力贏波，入到4強、決賽，甚至最終捧盃當然係好，但係最緊要係畀呢班球員好好成長。」

晉峰今季「菁英盃」被編在B組，總教練何信賢對分組感滿意，他認為除東方龍獅外，愉園以及冠忠南區大致屬於同級球隊，今仗面對南區有力搶分。晉峰上仗熱身賽對天水圍飛馬表現不俗，首兩節能夠與這支港超聯球隊打成均勢，可惜在第3節集中力不足，導致連失3球。球隊雖然落敗，但「何sir」認為年青球員上了寶貴一課，了解到自己與港超聯的差距，寄望他們盡快適應節奏和提升狀態。

晉峰今季主要沿用舊有班底，以「青春型」迎戰，牌面上看似較弱，惟「何sir」揚言不會坐以待斃，相信西班牙式的短傳踢法能夠製造威脅，除艾拔簡勞，以及由東方龍獅外借的鄭璟昊外，其餘外援以及新加盟的茹子楠很大機會正選上陣。另外球隊大部份球員第1次征戰「旺角場」，心情相當興奮，「何sir」笑指：「希望可以利用球員嘅激昂心態，加上活力去彌補經驗上嘅差距。」

▪毋需登入，立即睇直播：