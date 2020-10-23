菁英盃　上季雙冠王激鬥升呢奇兵

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「菁英盃」周六（24日）展開，兩場B組先後上演，為2020/21賽季拉開序幕。頭場3時上演，上屆亞軍冠忠南區，將會於旺角大球場面對升班球隊晉峰的挑戰，冠忠南區今場希望奪得新帥列文上任後首勝，而港超新軍晉峰，亦要證明球隊又能力於頂級賽事立足。至於尾場5時30分鳴笛，東方龍獅將於小西灣運動場，與愉園上演一番激鬥，「快活谷」陣中雖有多位具質素小將壓陣，但要過強敵東方龍獅這關絕非易事。兩場激戰on.cc東網全程直播，球迷萬勿錯過。（on.cc東網周六下午3時起直播）

上季勇奪盃賽「雙冠王」的東方龍獅，「菁英盃」被分在B組，可以算是該組實力最強球隊，總監兼主教練李志堅坦言比起A組，東方龍獅在B組形勢比較有利，此外，今屆分組賽回歸每組有兩隊能夠晉級的賽制，對此「堅Sir」亦表示歡迎。對於今屆「菁英盃」目標，「堅Sir」認為「做到幾多就得幾多」，盡量取得較佳成績，並直言會讓陣中小將更多發揮經驗。

過去一季停擺期間，東方龍獅除了有強援費蘭度加盟之外，同期亦有亞歷斯祖來投，這位前「快活谷」小將作為陣中U22球員，今仗有望上陣倒戈面對舊主，坦言非常期待：「轉投東方龍獅可以同一眾好出色嘅球員練習，無疑令我職業生涯更進一步。喺上季復賽時我嘅處子戰正正係面對愉園，無諗過大家話咁快又再見面。」

愉園「菁英盃」首戰需要面對勁旅東方龍獅，主教練鮑家耀直言對方實力較佳，後備力量強大，球隊會以穩守為先。惟今仗僅屬「菁英盃」分組賽，希望球員能夠突破：「今場唔想好似之前嘅聯賽咁，年青球員可以嘗試放膽進攻同壓迫。」另外「鮑Sir」亦表示球隊將全力爭取以小組次名出線。

「快活谷」今季引入多名新兵，當中上季已經加盟的曾至孝仍在養傷，但米基爾則有望上演地標戰。至於備受球迷關注的查理史葛，「鮑sir」證實這名前曼聯青年軍球員由於狀態不足，加上仍未適應香港酷熱天氣，以及比賽場地，頭2場「菁英盃」皆不會上陣。值得一提，今場「快活谷」會穿上新球衣，且看能否為球隊帶來好開始。

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