列斯聯大破維拉　班福特複製簡東拿神迹

周六(24日)凌晨英超獨腳戲，列斯聯作客以3比0大破阿士東維拉，狠狠打破對手今季全勝走勢。列斯聯今場贏波英雄係弗爆前鋒班福特，呢位27歲球星喺下半場20分鐘內連入3球，開季6場累積6個入球，追平名宿簡東拿喺92/93球季頭6場聯賽入6球嘅球會紀錄。

班福特一直被視為平庸前鋒，今季新升班嘅列斯聯踢英超之前，為4支球隊踢過27場英超比賽只入1球，估唔到今季竟然迎嚟大爆發，開咧頭3場賽事都有入波，今場作客維拉更加盡顯全能射術，3個唔同類型嘅入波充分展示佢嘅射手觸覺。

55分鐘，維拉門將達米安馬天尼斯撲救將個波擋出不遠，班福特快人一步搶點「執雞」開紀錄；67分鐘班福特喺禁區頂轟出世界波直飛網角；74分鐘班福特再展示細膩一面，禁區內畀4個守衛包圍下，巧妙用左腳Chok入遠柱，連中三元帶領列斯聯贏波。

班福特今場只係有8次成功傳球，但就錄得9次射門紀錄，可見佢嘅射門慾極強，呢位英格蘭前鋒除咗追平「簡大帝」嘅開季入球紀錄，亦係自澳洲前鋒維度卡(03年4月)，17年來第1個為列斯聯喺英超連中三元嘅球員。列斯聯贏波後暫時升上聯賽第3位。