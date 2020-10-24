有美斯嘅國家打吡睇一場少一場

歐洲5大聯賽好波連場，今日超級星期六，10點先睇西甲國家打吡，12點半再睇英超曼聯火併車路士。

巴塞隆拿主場對皇家馬德里，兩隊上輪聯賽都意外輸波，周中歐聯巴塞重響勝鼓，皇馬就輸多場畀薩克達。美斯唔續約，下季差唔多可以話走硬，有美斯嘅國家打吡，真係睇一場少一場。

英超重頭戲曼聯對車仔，「紅魔鬼」贏完巴黎聖日耳門氣勢如虹，車路士德國孖寶迪姆華拿同夏維斯又漸入佳境，兩大勁旅對攻包保精彩。

焦點賽事直播表

周六2:00pm 日職 FC東京 Vs 橫濱水手

香港開電視77、有線661、601台

周六7:30pm 英超 韋斯咸 Vs 曼城

ViuTV 99、Now 621、611

周六9:00pm 意甲 阿特蘭大 Vs 森多利亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六10:00pm 西甲 巴塞隆拿 Vs 皇家馬德里

Now 632、611

周日0:00am 意甲 熱拿亞 Vs 國際米蘭

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日0:30am 英超 曼聯 Vs 車路士

Now621、611

周日3:00am 英超 利物浦 Vs 錫菲聯

Now621

周日3:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 貝迪斯

Now632

周日7:30am 美職 費城聯 Vs FC多倫多

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 聖荷西地震

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台