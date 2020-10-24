英超重頭戲　「紅藍對決」有前冇後

今晚英超爆發「紅藍對決」，曼聯喺主場硬撼車路士。曼聯雖然弗番連贏2場，但防線依然漏洞百出；車仔今季同樣攻強守弱，對住西布朗、修咸頓等中下游球隊亦要各失3粒，預計雙方今仗都係以攻代守，實多波入，2.5球嘅入球大係不二之選。（Now 621及611周日凌晨零時30分直播）

曼聯本周公布年度財政報告，受疫情影響，總收入下跌18.8%，由原本6.27億鎊下跌至5.09億鎊，足足跌咗1.18億鎊，當中轉播收入損失最多，由2.402億鎊下跌至1.412億鎊，真係睇見都肉赤。收入減少之餘，曼聯負債亦隨之急升，由1年前嘅2.036億鎊，上升至4.741億鎊，負債勁升132.9%。不過班主格拉沙家族仍然獲得約2,000萬鎊（約2.03億港元）年度分紅，堅無恥。由於疫情仍未過去，英超仲係閉門進行，呢個情況未知要持續到幾時，曼聯可能要勒緊褲頭過日子，未必可再大灑金錢買人。

雖然曼聯現有人腳唔差，周中歐聯作客巴黎聖日耳門憑拉舒福特絕殺險勝2比1，自聯賽1比6輸畀熱刺後已連贏2場，不過2場比賽都有失波，其中上輪聯賽對紐卡素除咗先失守，亦要多得門將迪基亞喺打和1比1時作出神救，避免再度落後，之後先有機會連轟3球致勝，無論用傳統4後衞或改踢3中堅，都畀唔到人信心，惟有靠近期腳風轉順嘅拉舒福特、般奴費南迪斯（足智彩前譯波基斯費南迪斯）用入球彌補後防缺陷。

車仔周中同樣要出戰歐聯，喺主場以0比0賽和西維爾，新加盟嘅塞內加爾門將艾度亞文迪傷愈復出，暫時解決門將不穩問題，不過由葛特蘇馬及安達斯基斯坦臣組成嘅中路組合，上輪聯賽對修咸頓形同虛設被逼和3比3，老將堤亞高施華周中歐聯又搏足全場，體力上未必可以接連應付2場大戰，好難頂得住近況甚弗嘅曼聯鋒線。好彩前線嘅迪姆華拿及夏維斯逐漸入局，上仗聯賽包辦球隊3個入波，令車仔開咧5場聯賽轟13粒，明顯有前冇後。兩軍上季4次交鋒，一共炮製13個入球，而且「紅魔」開季至今7場全開3球或以上，再開2.5球嘅大盤唔難。