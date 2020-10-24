菁英盃　比圖建奇功　冠忠南區首仗險勝晉峰

2020至21年度港超聯周六（24日）在旺角大球場揭幕，打頭陣為「菁英盃」B組分組賽，由上屆亞軍得主冠忠南區，對陣史上首戰本地頂級賽事的晉峰。雙方今仗一度分別憑陳廣豪和費利浦薩「起孖」打成平手，但末段南區靠比圖的入球致勝，以3比2力挫晉峰。

「港超新丁」晉峰當日正式登場，季前揚言貫徹西班牙式控傳打法，是役擺出典型4-3-3陣式，掛帥球員包括茹子楠和外援費利浦薩等，借將鄭璟昊及香港5人代表隊主力廖億誠先列後備。甫開賽較具經驗的南區並無佔得太多甜頭，新軍晉峰竟反客為主。5分鐘茹子楠中路起腳，蔡子濤拍出不遠，費利浦薩補中得手，晉峰初段先為球迷送上驚喜。南區3分鐘後反擊，陳凱柏罰球斬入禁區，陳廣豪亂軍之中倒掛施射高出。19分鐘，鄭進泓勉強起腳，接應的「廣豪」轉身即射省中人，被林駿杰輕鬆沒收。晉峰的進攻主要由茹子楠左路發動，他與黃偉國與紀思昊之間的合作，多次竄擾南區後防，包括40分鐘「茹子」直傳，紀思昊爆過列文，陳港斌趕到大腳解圍。晉峰以一球領先優勢返回更衣室。

南區易邊後換入比圖穩定戰局，49分鐘史提芬彭利拿接應陳凱柏傳中施頂高出。猶幸1分鐘後陳凱柏再作傳送，今次陳廣豪把握機會衝頂入網，50分鐘南區追成平手。7分鐘後南區乘勝追擊，「肥彭」快放傳中，陳廣豪擺脫何浚皓的拉扯輕鬆撞入，為南區閃電反超2比1。晉峰落後之後未有言棄，黃偉國左路無人看管下起腳，射門衝力十足，蔡子濤撲救後中楣，費利浦薩衝前再次「執雞」射成2比2。及後雙方戰況膠着，南區換入東方借將唐道碧，而晉峰亦調入羅俊仁頂替費利浦薩。86分鐘，陳凱柏用不慣用的右腳施射僅斜出。補時階段，川瀨浩太跳頂，林駿杰神救拒諸門外，但他面對比圖其後的右腳熨射就顯得束手無策，該位巴西裔後衞補時2分鐘射入致勝球，助冠忠南區首仗以3比2絕殺新軍晉峰，全取3分。

為冠忠南區射入2球的陳廣豪賽後受訪時表示，對自己射入久違的入球感高興，並指今場教練指示他專心於進攻，使他更有活力衝前，他認為中鋒是自己最適合的位置。「廣豪」又稱主教練列文擅於與球員溝通，是球隊今場致勝的關鍵。他又評論對手晉峰今仗發揮不容忽視，作為首戰港超的球隊第一場即轟入兩球已值得表揚。