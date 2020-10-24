菁英盃　新軍晉峰首仗僅負　表現予人驚喜

港超新軍晉峰史上首戰本地頂級足球賽事，周六（24日）在「菁英盃」B組分組賽以2比3僅負冠忠南區。雖然首仗失利，但其貫徹在港超罕見的地面短傳踢法，以2記入球為球迷送上驚喜，表現經已贏盡掌聲。

晉峰季前豪言沿用西班牙式「Tiki-taka」踢法，今仗賽前亦擺出典型的4-3-3陣式，前線三叉戟為21歲的黃偉國、20歲的紀思昊和外援費利浦薩，中場由東方龍獅借將茹子楠掛帥，並夥拍羅浩賢和馬文政組成。防線5人則是外援佐敦布朗、卡爾特納，以及華將黃洛、何浚皓和林駿杰。

晉峰上半場雖然意外地將較具名氣的廖億誠，以及羅俊仁先放在後備席，但相對具港超聯經驗的茹子楠擔當進攻發動者亦相當稱職。此子於中路靠左位置，多次與紀思昊、黃偉國和左閘佐敦布朗小組配合，並對南區後防構成威脅。僅花4分鐘，晉峰便憑茹子楠中路的施射，造就右路的費利浦薩補中得手，取得「粉紅兵團」在港超的首個入球。

值得一提，是役擔任中鋒的紀思昊雖然身材矮小，但其善用速度突破，在老將列文身上卻取得不少甜頭。處於左路的黃偉國下半場敢於遠射，逼使對方門將蔡子濤拍出不遠，間接助攻費利浦薩「梅開二度」。另外，門將林駿杰今役發揮亦相當穩健，除了展示毫無怯場的氣勢外，亦作出多次關鍵撲救，其中包括補時階段神救川瀨浩太的頭槌攻門。

總教練何信賢賽後受訪時對球隊今戰發揮讚嘆不已：「賽果緊係唔開心，但對表現相當滿意，始終第一次踢超，大部分人信心好強，做到晒教練賽前部署。下半場落後1比2仲冇亂到陣腳，努力去追和。雖然及後因為體力下降而犯錯，但呢場係對佢哋好好嘅教訓，對佢哋喜出望外。」他又對出身於自己門下的陳廣豪，今場射入兩球感欣慰：「畀陳廣豪入兩粒都好開心，我覺得香港要畀多啲機會華人中鋒。」

而晉峰主教練艾斯達維的光頭造型，對場上情況「肉緊」得經常大聲提場，加上其指導的控傳踢法，多項形象組成，不禁令人想起前巴塞隆拿主帥哥迪奧拿。他賽後亦為己隊發揮「拍爛手掌」：「晉峰比其他對手少幾個禮拜時間準備，我哋只係踢過友賽，今場球隊發揮已經唔錯。尋日我同球員講，我哋有能力同超聯球會比拼，今日我哋展示到出嚟，我以球員今場嘅表現為榮！」