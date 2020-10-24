英超棄將11人　陣容星光熠熠

英超各隊早前提交25人大軍名單後，阿仙奴放棄德國中場奧斯爾成為熱話，但原來除咗奧斯爾之外，唔少曾經叱吒一時嘅球星都淪落到冇波踢地步，英國《每日星報》就喺呢班「棄將」入面，砌咗一隊星光熠熠嘅正選11人出嚟。

門將方面係深受曼聯球迷愛戴嘅羅美路，呢位阿根廷門將近年為「紅魔鬼」踢盃賽，一直保持住高水平表現，但依家排喺迪基亞同甸恩軒達臣之後，仲連大軍名單都入唔到，認真坎坷。後防線雙中堅有曼聯嘅菲爾鍾斯同阿仙奴嘅柏柏斯達夫普路斯，兩閘亦有丹尼路斯同摩洛哥國腳蘭沙亞。

中場方面當然以奧斯爾為首，2年前以2,500萬鎊加盟富咸嘅科特迪瓦中場占舒利亦榜上有名，仲有效力愛華頓嘅波斯尼亞中場比錫同阿士東維拉嘅中場蘭斯貝利。前鋒線王牌就有愛華頓前鋒恩歷克波拿斯，呢位剛果民主共和國前鋒4年前以2,500萬鎊轉投愛華頓，但之後經歷重傷已經踢唔起，而最後一位前鋒就係紐卡素嘅加納國腳基斯甸艾素。

●英超棄將11人

羅美路(曼聯)

丹尼路斯(熱刺)‧柏柏斯達夫普路斯(阿仙奴)‧菲爾鍾斯(曼聯)‧蘭沙亞(紐卡素)

比錫(愛華頓)‧占舒利(富咸)‧奧斯爾(阿仙奴)‧蘭斯貝利(阿士東維拉)

恩歷克波拿斯(愛華頓)‧基斯甸艾素(紐卡素)