菁英盃　愉園補時入2球　戲劇性贏波

2020至21年度「菁英盃」周六（24日）於小西灣運動場，緊接上演B組第二場分組賽。由上季「雙冠王」東方龍獅迎戰老牌球會愉園。東方龍獅上半場雖然控球率較高，但愉園攻勢更加「入肉」，包括朱偉鈞一次門前失機。下半場初段戰況膠著，80分鐘辛祖頭槌率先替東方龍獅打開記錄，但好戲在後頭，補時階段愉園分別靠葉卓文、盧斯安奴2記頭槌，最終成功反勝東方2比1。

東方龍獅今仗排出4-1-2-3攻擊型陣式，甫開賽艾華頓便在右路遠射一腳，惟威脅不大。7分鐘，艾華頓禁區頂再次起腳亦僅僅高出。愉園之後站穩陣腳，17分鐘出現第一次攻門，朱偉鈞右邊推入大位起腳，門將曾文輝擋出底線。31分鐘，表現活躍的艾華頓，接應黃威角球勉強起腳，屠俊翹單手救出。35分鐘愉園有一次黃金入球機會，潘沛軒右路傳中，袁世傑前柱頂後，但朱偉鈞門前近射剛好省中曾文輝臉部。最終上半場兩隊互無記錄，踢成0比0返回更衣室。

易邊後東方龍獅繼續控制大局，51分鐘，艾華頓禁區內控定勁射高出。58分鐘，愉園換入外援米基爾，以及「千禧後」新秀楊迪麟，希望加強中、前場活力，兩位更隨即策動一次攻勢，米基爾前場截到奧利華傳球後，橫傳給楊迪麟，可惜高出。80分鐘，東方龍獅終於靠角球打開記錄，艾華頓右路開出罰球，辛祖前柱搶點成功，東方龍獅領先1比0。補時階段91分鐘，愉園左路開出角球，葉卓文後柱無人看管下，替球隊頂成1比1平手。93分鐘，愉園再把握角球機會，米基爾前柱頂後，盧斯安奴後上近門頂入。最終愉園戲劇性以2比1擊敗東方龍獅，全取3分。

愉園今場正選平均年齡只有22歲，最終成功獲勝，教練鮑家耀對這班小將讚不絕口：「佢哋今日發揮超水準，原本改打4後防有啲擔心，但表現比想像中好。」對於兩記入球都是靠角球攻入，「鮑sir」笑指潘沛軒沒有特別練習，但表示賽前的確有進行部署：「我哋專登用平飛球同斬近柱，因為球員身高唔夠，一定係要搶前點先有機會。」另外「鮑sir」相信今場反勝能為球員帶來信心，惟希望球員不要自滿。

東方龍獅補時階段被對手反勝，中堅基頓感到相當失望：「最後階段唔夠專注，導致5分鐘連失2球，我哋番去需要睇吓發生咩事。」另外基頓表示今仗屬於球季第一場，大部份球員相隔很久沒有比賽，因此尚有很大改善空間。