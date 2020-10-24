菁英盃　職業生涯處子球　葉卓文估唔到咁快

今屆「菁英盃」首日賽事就爆出冷門，以小將掛帥的愉園踢出爭取波，在先落後的情況下，最後時刻連追兩球反勝強敵東方龍獅，其中剛度過19歲生日的正選中堅葉卓文，就頂入個人生涯處子球，為「快活谷」吹響反擊號角，最終帶領球隊於開幕戰全取三分。

這位入球功臣賽後表現激動，與隊友及教練相擁慶祝，他接受訪問時，坦言無論自己入球，還是今日結果，對自己而言是喜出望外：「自己入到波係好開心嘅，呢場大家嘅目標都係希望攞到分，但係估唔到係贏到。」

面對剛於上季勇奪盃賽「雙冠王」的超班對手東方龍獅，「快活谷」今仗一改以往保守的五後衞陣式， 葉卓文要與拍檔盧斯安奴肩負起防守重任，去到下半場80分鐘才被對手攻破大門，其後兩位守將頻頻上前參與角球攻勢，成功收到奇效，最後時刻各入一球，為愉園贏得得來不易的勝仗，葉卓文認為今仗結果，會為球隊增加士氣。

作為愉園陣中極具潛質的小將之一，葉卓文近年表現進步明顯，上季逐漸坐穩愉園正選中堅位置，卻一直缺乏入球運。今季首戰就射入個人職業生涯的處子球，他笑言沒有想到入球來得如此快，更已達成自己訂下的其中一個目標，至於下一個目標，他透露：「就係希望（聯賽）攞到前六。」