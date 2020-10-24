曼城又跌2分　哥迪奧拿生涯最差開局

英超周六早場，曼城在早段先失波情況下，作客以1:1逼和韋斯咸，再失2分。曼城攻力疲弱是失分主因，開季5戰僅得2勝2和得8分，亦是哥迪奧拿執教生涯最差開局。

曼城今仗佔主導，但埋門不多，12分鐘根度簡埋門起腳，可惜射斜，反而韋斯咸18分鐘一次突擊就掂搞，華迪美高法爾不惜氣力追波追到落底線，曼城成班後衞睇住佢出波，米查利安東尼奧在魯賓戴亞斯背對龍門，壓住魯賓戴亞斯嚟個「倒掛金鈎」應聲破網，韋斯咸領先1:0。

曼城失守後未有起色，反而韋斯咸又嚟料，24分鐘米查利安東尼奧左路殺入禁區，艾利加西亞冒住犯12碼風險將佢剷跌，成功阻止對方攻門，半場曼城落後1球。

哥迪奧拿見阿古路冇乜攻門，下半場將佢換走，改由菲爾科頓入替，呢個調動果然有效，51分鐘，菲爾科頓接應祖奧簡斯路左路傳送，門前控定轉身快射死角入網，為曼城追和1:1。

韋斯咸失守後換走入波功臣米查利安東尼奧，改派耶莫蘭高攻堅，69分鐘該烏克蘭前鋒有起腳機會，禁區外勁射越楣高出；曼城亦作出調動，奇雲迪布尼傷愈復出，入替貝拿度施華，不過攻門不多，最終兩隊1:1握手言和，各得1分。