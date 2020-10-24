菁英盃　「傑志舊生會」大陂頭重聚

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A組群雄搶頭胡！新季「菁英盃」周日（25日）下午上演A組首輪賽事。頭場天水圍飛馬於深水埗運動場以全新陣容，火併實力分子理文，必有睇頭。尾場衞冕傑志到訪元朗大球場「大陂頭」，迎接標準流浪的挑戰。（on.cc東網周日下午3時起直播）

上屆「菁英盃」決賽，傑志敢於派上7名賽事適齡球員上陣，最終摘得桂冠，榮膺「菁英王者」。球隊總監兼總教練朱志光揚言，除了力爭「冧莊」，亦期望於首圈分組賽派更多於復賽期間，相對少上陣機會的年輕球員出場，包括何振廷、彭林林、陸建鳴等等。

新球季首仗對手標準流浪，今仗很大機會派林嘉緯和盧均宜上陣，作為非常熟悉他們的教頭，「朱Sir」表示固然尊重兩位前傑志球員，但落到球場絕對「冇情講」：「傑志仍會全力爭勝，流浪得到兩人加盟，佢哋豐富嘅經驗反而會幫到對手發揮。」至於早前養傷的畢頓、羅梓駿和朴俊炯，日前已恢復訓練，今戰將有望復出。

未有參加復賽的標準流浪，近半年未有正式比賽，惟教練團指備戰期間安排高強度訓練催谷狀態，相信體能不成問題。上季U22鍾昇霖和鄧子均今季「夠秤」，未能以適齡球員身份落場，然而教練團認為球隊仍有不少具潛質小將：「黃晉軒係位多功能嘅球員，周家樂亦好好技術同高紀律性，希望佢哋放鬆心情，做番練習嘅嘢已經足夠。」

流浪上季中堅斯薩、迪達等離隊，巴西新援杜格拉斯仍在等待工作證，今場或鬧中堅荒，教練團暗示會利用華將擔任後衞。教練團同時亦確認盧均宜已簽約流浪，今仗有望披甲，與林嘉緯攜手倒戈舊會傑志，教練團期望他們能擔當起領導年輕球員的角色。而「均宜」則表示，十分期待再披母會戰衣迎戰傑志：「對番黃洋、王振鵬等好朋友好興奮，但落到場都會全力踢！」

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