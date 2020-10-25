拉莫斯博得12碼再射入 皇馬贏西甲打吡

西甲周六晚上演「國家打吡」，巴塞隆拿主場迎戰皇家馬德里，皇馬憑隊長沙治奧拉莫斯「自編自導自演」，博得12碼再親自射入關鍵一球，作客以3:1擊敗巴塞，皇馬上仗歐聯留力輸波，依家乜都返晒嚟。

上周歐聯主場敗於薩克達腳下嘅皇馬，在壓力下應戰有個夢幻開局，開賽5分鐘，費達歷高華維迪接應賓施馬傳送，輕鬆攻破巴塞門將尼圖十指關，為皇馬開紀錄成1:0。

不過巴塞在短短3分鐘後作出回應，佐迪艾巴左路傳中，17歲神童安素迪近門射破皇馬門將泰拔高圖爾斯大門，為巴塞追成1:1。

開局各入1球之後，雙方後防打番穩陣波，球王美斯多次進犯，均未能攻破皇馬大門，包括有一次殺入禁區，使出「私家右腳」射門，亦被泰拔高圖爾斯拒諸門外，另一次推進被卡斯米路從後踢跌，球證又認為踢中波先判冇事，認真無奈。

60分鐘，今仗復出嘅沙治奧拉莫斯又立功，這位帶刀侍衞同對方守將基文迪朗格勒在禁區內拉扯後倒地，球證翻看VAR後判罰12碼，拉莫斯親自操刀建功成2:1，皇馬再度領先。

85分鐘皇馬再有擴大比數機會，沙治奧拉莫斯殺入禁區窩利射門，被尼圖門前救出，不過4分鐘後，皇馬另一次攻勢，巴塞門將出迎救波失位，莫迪歷得球射入空門，協助皇馬贏3:1完場。