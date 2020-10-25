紅藍悶戰　馬古尼摔角式犯規離奇放生

周日(25日)凌晨英超重頭大戰，曼聯主場對車路士意外合演一場0比0悶戰，主場出擊嘅「紅魔鬼」雖然稍佔上風，不過車路士門艾度亞文迪有神勇演出力保不失，而且曼聯隊長哈利馬古尼又有驚嚇表演，禁區內以摔角嘅鎖頸招式將艾斯派古達攬跌，但球證同VAR竟然全無反應，曼聯唔輸執到。

曼聯今場用番上輪贏紐卡素嘅「勝利11人」，但面對車路士3中堅陣式都冇乜大威脅，拉舒福特上半場尾段一次勁射被艾度亞文迪用腳擋出最近磅。全場最爭議一幕出現喺40分鐘，車路士罰球斬入禁區，哈利馬古尼全程熊抱住艾斯派古達，最後更有鎖頸招式將對方拉跌，不過球證認為冇問題而令曼聯逃過一劫。曼聯58分鐘換入卡雲尼，呢位烏拉圭前鋒首度披起曼聯波衫，第1腳波就巧妙彈射僅僅中網側，盡顯功架。最後兩隊都未能取得入球，踢成0比0平手。

據英國《太陽報》報道，今場VAR並冇對哈利馬古尼嘅「摔角犯規」進行檢視，引起球迷爭議，前曼聯球星艾拉亦表示：「我一向有睇摔角，哈利馬古尼令我諗起漢根(美國摔角名將)，呢球好明顯係12碼，球迷有排講。」車路士名將哈索賓基亦同意：「呢球100%係12碼。」曼聯雖然逃過輸12碼一劫，不過0比0賽果亦令佢哋創造一個羞家紀錄，今季係自72/73球季之後，首次喺開季頭3場聯賽贏唔到波，曼聯對上2場奧脫福踢嘅聯賽，先後不敵水晶宮同熱刺。