被屈12碼又如何？利物浦無敵主場照贏

上場英超有華基爾雲迪積克(VVD)重傷收咧嘅利物浦，周日(25日)凌晨再次成為VAR苦主，利物浦主場對錫菲聯一戰，開波早段即被「屈」輸12碼，好在利物浦喺晏菲路球場戰績彪炳，最終都以2比1反勝贏波。

VVD上星期被愛華頓門將比克福特撞到重傷，但係VAR就「唔記得」可以趕對方出場，完場前又判利物浦嘅絕殺係越位，估唔到呢股黑氣延續到今場。開賽13分鐘，利物浦客串中堅法賓奴泰華利斯喺禁區邊緣鏟跌奧利華麥貝尼，球證最初判錫菲聯獲禁區外罰球，不過VAR介入後，突然改判利物浦輸12碼，但係鏡頭顯示犯規位置似係禁區外，而重點係法賓奴泰華利斯先踢中個波，應該係合法攔截。

錫菲聯由辛達貝治操刀建功先拔頭籌，呢球亦係利物浦自2018年10月後，2年來第1次喺英超主場被判罰12碼，難怪「紅軍」球迷嬲到震。不過晏菲路球場始終係利物浦福地，佢哋完半場前由羅拔圖法明奴入波追平，64分鐘再有迪亞高祖達攻入致勝球，有驚無險下2比1贏波。連埋今場在內，利物浦喺英超主場已經連續62場不敗，近28場主場聯賽27勝1和，相當恐怖。