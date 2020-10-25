聖人砌拖肥　英格蘭當紅神鋒大戰

星期日英超早場，今季表現一鳴驚人嘅愛華頓，作客修咸頓，兩軍嘅英格蘭箭頭大鬥法。上季佔據神射手榜次席嘅修咸頓射手，丹尼艾格斯今季保持水準，近4場聯賽入4球，助球隊取得2勝1和。愛華頓亦有新紮師弟，卡維特利雲大熟大勇，5場聯賽已經有7球進帳，喺神射手榜領先。不過，拖肥糖有隱憂，門將比克福特表現時好時壞，加上球隊近7場全開3球或以上，今場捧2.5球入球大。 ‧財哥

焦點賽事直播表

周日3:30pm 韓職 蔚山現代 Vs 全北汽車

無線85台

周日7:30pm 意甲 卡利亞里 Vs 克羅托內

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周日8:00pm 蘇超 鴨巴甸 Vs 些路迪

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周日10:00pm 英超 修咸頓 Vs 愛華頓

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周日10:00pm 意甲 賓尼雲圖 對 拿玻里

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周日10:00pm 意甲 帕爾馬 對 史柏斯亞

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周日11:00pm 西甲 卡迪斯 對 維拉利爾

Now632

周一00:30am 英超 狼隊 對 紐卡素

Now621

周一01:00am 意甲 費倫天拿 對 烏甸尼斯

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周一03:15am 英超 阿仙奴 對 李斯特城

Now621

周一03:45am 意甲 祖雲達斯 對 維羅納

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周一04:00am 西甲 皇家蘇斯達 對 侯爾斯卡

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