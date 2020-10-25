菁英盃　深水埗運動場上演「雙黃會」

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A組群雄搶頭胡！新季「菁英盃」周日（25日）下午上演A組首輪賽事。頭場天水圍飛馬於深水埗運動場以全新陣容，火併實力分子理文，必有睇頭。尾場衞冕傑志到訪元朗大球場，迎接標準流浪的挑戰。（on.cc東網周日下午3時起直播）

香港飛馬今季重用「天水圍飛馬」名義，出戰本地頂級聯賽，希望重溫舊夢。首仗「菁英盃」他們將面對復賽全程踢足的理文，主教練郭嘉諾坦言球員狀態無疑較對手輸蝕，因此自7月開始便積極操弗球員的體能和力量，從而彌補缺乏實戰的不足。

飛馬目前僅得基斯一位外援，「郭Sir」認為菁英盃正好讓華將展示實力。他特別點名黎格爾、羅振庭、孫銘謙、吳文希、劉學銘等，過往在不同隊伍與他合作過的球員，形容彼此了解特性和要求，令球隊磨合變得順利。

另邊廂，理文前屆靠余煒廉及鄭兆均等球員的出色表現，成功問鼎冠軍，當年的年輕小將們，如今都已成為能夠於頂級聯賽獨當一面的主力。上屆理文未能於分組賽突圍，但主教練陳曉明認為隨着一眾小將成熟，隊中菁英實力有所提升：「曾家進同羅焯熙都大咗一年，加埋再簽咗黃皓雋等青年球員，今年比舊年嚟講，我又覺得啲青年球員係進步咗，菁英盃都希望畀多啲機會佢哋踢。 」

上季復賽期間來投的另一小將張憙延（Marcus）表現出色，今仗有望倒戈面對舊主飛馬，「曉明Sir」認為他有能力在今屆賽事擔大旗：「本身我哋對Marcus有好大期望，因為佢都唔係第一年踢職業，喺咁多嘅青年球員中，我哋都期望佢會有啲作用。」首戰面對全新面貌的天水圍飛馬，「曉明Sir」坦言不會對對手有特別部署，寧願更着重自身發揮。

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