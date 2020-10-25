《創富FORM》開騷！專家同你睇直播兼贏大錢

這個星期《創富FORM》仍有足球直播，但星期日晚踏入了冬令時間，今晚的德乙直播延遲一個小時，八時半才上演！今晚的戲碼是甚麼呢？就是波琴對陣奧厄的賽事！

說起波琴這球隊令J臣和樂比都很傷心，因為在季初一直都覺得波琴，是有能力爭標的，是爭升班的分子；但一連幾周的表現令我們非常失望，尤其是上星期對陣布倫瑞克，那場賽事有點「鬼」，踏入10月接近萬聖節 ，賽事也好像有一點「鬼鬼地」。當時賽事踢成1比1，波琴在前場搏得自由球，自由球是如何得到呢？對方的門將出了禁區，攔截了波琴的前鋒，當時球證指出門將是犯了手球，紅牌趕了門將出場。但是很有趣，波琴的球員不認同球證判決，沒有處理自由球，更讓控球權給布倫瑞克。在打少一個人的情況下，布倫瑞克搏得角球，然後入球 2比1直至完場，在打少一個人的情況之下，布倫瑞克擊敗了波琴，賽事實在耐人尋味。

經過這場賽事後，仍然覺得波琴是有實力的球隊，至少前場的蘇爾、布林、簡禾拿這場賽事悉數在陣。對於奧厄來說，他們的實力未能擊敗波琴，加上奧厄在周中的賽事，以0比3大敗漢堡，相信一個星期打3場賽事的奧厄，體能上也會較輸蝕，雖然這場賽事未能夠即場投注，但和我們一起在《創富FORM》看賽事也會很有趣。

至於星期日再推介多兩場賽事，兩場也是意甲的賽事。無獨有偶 兩場賽事都是由升班馬作為推介，先介紹卡利亞里對陣克羅托內的賽事，今季克羅托內的失球數字也很嚴重，四場賽事失了11球，場均失球2.5球以上，相信他們今場賽事對陣火力強大的卡利亞里，很難沒有失球。但未必投注選擇要買大，因為卡利亞里以上季表現來說，11月至1月的期間，狀態大勇 10多場不敗，主場曾經六連勝，如果卡利亞里火力全開，相信現今實力能夠擊敗克羅托內。卡利亞里今季幾場賽事，首三場賽事也失了兩球，今場賽事會否沒有失球，估計卡利亞里會勝出，但仍是會有失球，大家可以選擇卡利亞里的上盤及入球大。

至於另一場賽事，拿玻里作客賓利雲圖的賽事，賓利雲圖成績較差，是今季的升班球隊。今季四場賽事失了12球，場均失了3球，拿玻里為什麼今季會有敗績，因為有場賽事不能作客到都靈，被判輸3比0。除了那場賽事，他們的火力非常強勁，3場賽事一共入了12球，是意甲中幾乎入球最多的球隊，僅次於薩斯索羅及阿特蘭大，火力絕對穩定。拿玻里為什麼攻擊力強？因為他們買入里爾的奧森漢，這個前鋒今季入球不算多，但在前線能夠做到牽制。上季被投閑置散的羅辛奴，今季聯賽已經入了4球，拉高了拿玻里今季的成績。雖然歐霸盃0比1爆冷落敗，那場賽事除了奧森漢及羅梓奴外，幾位主力迪美、 恩斯治尼都是後備，看來拿玻里比較重視今季的聯賽。比較之下，縱使拿玻里是作客，仍然有機會大炒賓利雲圖。

在我們《創富FORM》直播期間，同時有其他賽事進行，有英超、西甲、意甲賽事，想跟着我們一起贏錢的話，星期日晚上八時半，留意我們波琴對奧厄的德乙直播！歡迎大家到《東網體育》、《睇體》的Facebook留言，我們會一一解答有關波盤的問題！