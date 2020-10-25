菁英盃　理文贈天水圍飛馬5蛋

「菁英盃」A組周日（25日）頭場「雙黃會」對決上演入球騷，理文進攻線火力全開，亞哥斯達及梁嘉恆皆有士哥之餘，兩位U22小將張憙延及鄧匡延亦有斬獲，最終贈天水圍飛馬5蛋，開季首仗即贏得漂亮一仗。

雖然最終戰果一面倒，但比賽開局天水圍飛馬一度佔據上風，尤其孫銘謙於進攻右路頻頻發難，2分鐘就博到理文守將曾家進禁區內犯規，球證直指12碼點，可惜負責操刀的基斯，射門被陳嘉豪撲出，令天水圍飛馬錯失先開紀錄的良機。其後理文逐漸站穩陣腳，26分鐘梁嘉恆右路傳中，上季復賽期間加盟的小將張憙延，門前無人看管下輕鬆撞入，拉開理文入球騷序幕。29分鐘，梁嘉恆左路突破劉學銘的防守，傳給亞哥斯達射成2比0。1分鐘之後，亞哥斯達接應張憙延傳送，射入個人今仗第二球，幫理文領先至3比0。39分鐘，梁嘉恆單刀赴會，推過梁興傑射入空門。5分鐘後，鄧匡延接應亞哥斯達傳送後推射得手，為理文取得5比0領先優勢完半場。

換邊後，理文收起貢獻1入球、兩助攻的「濠江前鋒」梁嘉恆，其後減慢進攻速度。大比數落後的天水圍飛馬，前場繼續靠孫銘謙單打獨鬥，可惜未能製造出太多具威脅攻勢，始終未能破蛋。最終理文鎖定5比0勝局，取得A組首場勝仗。

理文教練曾昭達賽後直言，半場就取得大比數領先優勢是意料之外：「今日『菁英盃』有啲新嘅年輕球員，又有啲之前踢得唔係好多嘅球員，譬如曾錦濤，係今場試咗，加上又有啲傷病情況，半場5比0對我哋嚟講係有啲驚喜。」曾昭達亦表示對新加盟球員，以及小將們的表現感到滿意：「我哋教練團覺得今日上陣嘅幾位年輕球員，都表現得好好，另外陳嘉豪同曾錦濤，搵佢哋目的都係想喺個別位置補強，情況上係好滿意佢哋發揮。」

由於主教練郭嘉諾仍在內地攻讀教練牌照課程尚未歸隊，教練文彼得今場就擔起指揮球隊的責任，全場在場邊喊破喉嚨的他，賽後以沙啞的聲線回答傳媒訪問，坦言上半場若非基斯射失12碼，球隊或有不一樣的表現，並提到半場在更衣室期間，球隊主教練郭嘉諾透過視像會議，為球隊作出戰術調動之後，下半場發揮有改善。文彼得坦言今場球隊表現未如理想，球隊依然缺乏比賽狀態，希望下場戰果能變得更好。