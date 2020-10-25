阿仙奴往績食住李斯特城

今晚英超尾場阿仙奴主場惡鬥李斯特城。阿仙奴喺領隊阿迪達帶領下漸入佳境，新兵湯馬士柏迪上周中歐霸擔正演出對辦，隊長奧巴美揚又重拾射門鞋，加上主場專剋「狐狸」，主勝值捧。（Now 621周一凌晨3時15分直播）

阿迪達接手阿仙奴後，將甩漏甚多嘅防線改造得具紀律性。未計今輪，佢哋目前係全英超失球第2少球隊，今季5戰聯賽3勝2負未算突出，但2場敗仗係作客利物浦及曼城，非戰之罪。「兵工廠」上周中歐霸反勝維也納迅速2比1，轉會窗臨閂先來投嘅中場湯馬士柏迪首次正選上陣，無論係傳球成功率、攔截、空中對抗及搶番控球權等數據，均名列前茅，難怪當選該仗最佳球員，巴西中堅加比爾馬加希斯令防線更硬淨，後備入替嘅奧巴美揚亦轟入奠勝士哥，打破4場入球荒，重拾信心。

蘇恩古長抖李城打擊大

李斯特城連續2場英超均喺主場輸波，球員信心受挫，上季表現突出嘅後防核心蘇恩古，早前代表土耳其踢「太公波」時受傷，預計要抖3個月，影響甚大，雖然王牌占美華迪啱啱傷愈，但即使重披戰袍狀態亦成疑。況且阿仙奴往績煞食，連同舊主場高貝利球場在內，近14次聯賽主場對「狐狸」，獲12勝2和壓倒性佳績，若單計酋長球場交鋒，阿仙奴6戰亦取得5勝1和，優勢明顯，今仗可藉「福地」贏波重上正軌。